– En god kollega åpner av prinsipp ikke Resett-artikler!

I uken som gikk ble første del av boken Ytringsfrihet i en ny offentlighet publisert. Det et Institutt for samfunnsforskning som står bak. De har blant annet stilt seg spørsmålene: Er ytringsfriheten i akademia truet? Finnes det tema som forskere holder seg unna av frykt for konsekvensene?

I den forbindelse kartla man også politiske preferanser blant forskere og sammenliknet med befolkningen for øvrig. Og utslagene var store.

54 prosent av samfunnsviterne og 60 prosent av humanistene innen forskning stemte på Rødt, SV eller MDG ved valget i 2017. Bare 1 prosent stemte FrP og henholdsvis 5 og 6 prosent stemte Høyre. For befolkning som helhet stemte 12,5 prosent på Rødt, SV eller MDG i 2017. 10 prosent stemte FrP.

Men hva er grunnen? Resett har snakket med Pål Veiden (63).

Pål Veiden er førsteamanuensis ved Oslo Met og har sin doktorgrad i sosiologi. Han forsker på emner som nasjon og integrasjon, spesielt i Sentral-Europa, særlig Østerrike og Den tsjekkiske republikk, dessuten tema knyttet til faglige klassikere som Max Weber og Emile Durkheim.

– Kjenner du deg igjen i undersøkelsen?

– Ja, og dette er ikke overraskende, vi har vist dette lenge. Man blir jo ikke bedre eller dårligere menneske av å støtte høyre eller venstre, men ensidigheten med tendens venstre er slitsom. Det hersker en innforståtthet om at noen temaer må drøftes, andre «kan vi vente med». Det er redselen for å nærme seg populist-høyre, som riktignok har en del slitsomme rabulister, men som knapt er verre enn populist-venstre, svarer han.

– Studien sier ikke veldig mye om årsaken til at forskerne innen samfunnsvitenskap og humaniora er mer venstrevridde enn befolkningen generelt. Man kan ha som hypotese at folk som er tilbøyelige til venstrevridd tekning tiltrekkes disse fagene, eller at det er selve studiet og miljøet som preger menneskene og gir dem holdningene. Hva tror du?

– Vanskelig å si, jeg tror ingen har noen klare svar på dette. Men mitt fag, sosiologien, har alltid ment å være et kritisk fag, et opposisjonelt fag. Det er to ting som flertallet av fagfellene ofte glemmer: for det første kan kritikken komme fra flere hold enn venstre, for det andre har sosiologien også en konservativ tradisjon. Den blir det knapt fortalt om. Min tidligere kollega Sigurd Skirbekk forsøkte å formidle innsikter herfra, til delvis hysteriske reaksjoner fra venstreradikale studenter.

Veiden hevder det er lettere å slippe til hvis man deler de «riktige» grunnholdningene når det gjelder stipend og stillinger.

– Å være «kritisk» er langt på vei blitt å gjenfortelle venstreradikale myter, hevder han.

I kapittel 8 av boken skrives de at der «moralsk-politisk konsensus trumfer et fellesskap tuftet på vitenskapelige grunnprinsipper og erkjennelsesmessig åpenhet, er dette selvsagt en utfordring for forskningen spesielt og ytringsfriheten generelt.» De mener videre at forskere i likhet med andre er sårbare for såkalt gruppetenkning, og at «de også som alle andre frykte sosial ekskludering. Såkalte taushetsspiraler kan oppstå når man oppfatter at ens måte å tenke på representerer et mindretall, og en slik mekanisme gjør seg særlig gjeldende om man frykter avvisning fra sine egne, altså sine likemenn (peers) som man ellers identifiserer seg med.»

– Kjenner du deg igjen det boken omtaler som et «ideologisk betinget konformitetspress», og er det forbundet med utfordringer innen akademia å ha et avvikende verdisyn?

– Ja, det er åpenbart for alle som vil eller tør se. En sosiolog-kollega var nylig kritisk fordi en tekstbok i samfunnsteori ikke hadde tilstrekkelig prosent kvinnelige bidragsytere. Om du gråter eller ler av slikt, er jo en smakssak, men slike latterligheter kan man servere, år ut og inn, sier Veiden.

– I boken pekes det på at «høyreorienterte akademikere ikke bare i USA, men også i Canada og Storbritannia sier de opplever et fiendtlig klima på jobb, noe som fører til utstrakt selvsensur av frykt for negative konsekvenser.» Er situasjonen noe annerledes i Norge slik du ser det?

– Jeg kan bare bedømme fra delvis Blindern og etter hvert godt fra OsloMet, og der er forholdene gudskjelov fredeligere. Jeg er selv ved instituttet kalt Handelshøgskolen, og har ikke merket noe politisk press der. Det finnes også gode og dyktige kolleger som kan håndtere alle mulige slags standpunkt, uten å forsvinne i politiske dogmer. På andre institutt og områder tror jeg det er vanskeligere, flere steder er klisjeen om politisk korrekthet fremherskende.

– Du har jo publisert både i Document og på Resett. Har du fått negative reaksjoner på det?

– Å ja, det er ikke stuerent i det hele tatt. En god kollega åpner av prinsipp ikke Resett-artikler! Jeg trøstet ham med at når man leser noen av kommentarene i kommentarfeltet, kan jeg tidvis være enig… Men ytringsfriheten er for alle, ikke for en klam intern kulturelite. Og hvorfor skulle det være verre å skrive for Document og Resett enn Klassekampen og Dagsavisen, eller for den saks skyld uttale seg til NRK?

– I boken hevdes det at nyere «grunnverdier forbundet med venstresiden er en liberal holdning til minoriteter og innvandring samt vektlegging av klima og miljøvern.» Er du enig i det, og hvilke grunnverdier kan vi i så fall finne på høyresiden?

– Liberal holdning til minoriteter er da ok? Og jeg har alltid betraktet meg selv som rimelig grønn politisk, jeg har ikke en gang førerkort, noe min gode kollega Halvor Fosli har raljert over. Men den grønne bølger er blitt tidvis en vits, med tegn til øko-fascisme. Intet særnorsk dette. Moralismen til deler av den grønne skiftet er uutholdelig, og gir meg lyst til å booke nye flyturer, sier Pål Veiden og legger til:

– På den annen side: Hvorfor ikke en rasjonell diskusjon? I Norge under AP og SV og Høyre og stort sett alle andre blir for eksempel togtransport systematisk bygget ned. Mer trafikk på veien. Er det en naturlov? Naturvern i klassisk forstand burde være et konservativt prosjekt. Så får man forsøke å se forbi de mest ekstreme utslag, særlig med MDG. Klimaspørsmålet er vanskeligere, for ordet klima er brukelig til å forsvare hva som helst: strømpriser, energimangel; alt er jo for å redde kloden, angivelig, ergo er det for «folk flest,» som de sier i Arbeiderpartiet. Det er synd at et i utgangspunktet såpass nøkternt parti som det sosialdemokratiske, har tatt innover seg alt Greta Thunberg-tøyset.

– Hva gjelder minoriteter: Venstresiden elsker å snakke om mangfold, men ikke på dette feltet. Sannheten er at det er store forskjeller på innvandrere i Norge, og noen føler vi oss nærmere enn andre. Sagt enkelt: selvfølgelig står vi nærmere dansker og polakker enn ymse innvandrere fra afrikanske land. Økonomer har påvist at ikke-vestlig innvandring er dyrt for Norge, å si det som sosiolog eller statsviter, er ikke akkurat karrierefremmede. Men samtidig vet vi jo også at Tamiler og vietnamesere er – bedømt ut fra lønnsarbeid – godt integrerte i det norske markedet. Dessuten: mange ikke vestlig innvandrere er flyktninger, og da melder det seg helt andre hensyn enn nytte på arbeidsmarkedet.

– Hvordan har du opplevd de få siste årene i akademia? Går det i retning mer eller mindre åpenhet og toleranse?

– Hverken bedre eller verre, er min oppfatning. Jeg er i en alder da det ikke betyr all verden, men uten min akademiske tilknytning til Tsjekkia og Østerrike, hadde jeg vært mer oppgitt. Det er en fryd å høre tsjekkiske sosiologer snakke sant om historien til demokratiet og dets problemer i Sentral-Europa, i motsetning til ytre venstre og ytre høyre i Norge. Og det er folk som har begrenset sympati for sosialismen, for å si det forsiktig. De har vært styrt fra Moskva i 41 år, de ønsker ingen gjentagelse. De «forstår» heller ikke Putin…

– Et flertall av forskerne som har blitt dybdeintervjuet til boken mener at fagfellesskap og forskning påvirkes av forskernes politiske ideologi og verdier: Hvilke spørsmål man stiller, og hvilket fokus man velger, henger sammen med en dypere verdiorientering. Forfatterne kaler det en «elementær innsikt». Men er egentlig den erkjennelsen så utbredt?

– Om utbredelsen her, er det umulig å si noe, men det skumle ligger i forskerfellesskapets enighet om godt og vondt. En ellers utmerket sosiolog, Ottar Brox, sa en gang at det var faglige grunner til å stemme venstreorientert. Det tror jeg er feil, men det er økonomiske grunner: Venstresiden i politikken har en overtro på samfunnsforskningen, høyresiden på sin side tenderer til å dyrke økonomisk forskning, som gjerne er mer løs, men pakket inn i matematikk. Det virker mer «scientific», men er det ikke.

– Hva, om noe, bør gjøres for at forskeres preferanser i større grad skal speile befolkningen?

– Spørsmålet er om forskningen skal speile noe som helst. Forskning på samfunnslivet må komme ut av den enkeltes kritiske interesse, hva som tidligere ble kalt «frittsvevende intelligens». Hvis man ikke har noe slikt, blir forskningen en etterplappring av statens politikk; kjønn, mangfold og annen ideologi. Vi får den samfunnsforskningen vi fortjener. En – forøvrig dyktig – statsviter skrev boken «Markedets makt over sinnene». Det var en artig bok, med noen gode analyser. Men hvorfor skriver ingen boken «Statens makt over sinnene?» Kan det være at den samme staten er grenen vi sitter på? avslutter Veiden.

