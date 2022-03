annonse

Putins hardnakkede påstander om nynazister i Ukraina er et tegn på at han kan være i stand til å ta svært grufulle skritt.

Det mener president Volodymyr Zelenskyj, ifølge CNN.

Nynazist-påstandene til Vladimir Putin karakteriserer Zelenskyj som både skremmende og latterlige. Han uroer seg imidlertid for hva hans russiske motpart kan være i stand til.

– Faktum er at dersom Putin er seriøs med disse uttalelsene, kan han være i stand til å begå svært grufulle skritt. Da betyr det at dette ikke er et spill for ham, sier Zelenskyj til CNN og legger til:

– Hvis dette ikke er et spill og han er seriøs, hvis han tror at dette er et oppdrag om å erobre vårt territorium og at han ser tegn på nynazisme i vårt land, da dukker det opp mange spørsmål om hva annet han er i stand til å gjøre for sine ambisjoner, for oppdragets skyld.

