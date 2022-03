annonse

Tyskernes nedleggelse av kjernekraft fortsetter å skape hodebry.

Russland står for rundt 40 prosent av Europas gassimport, og gassen er kritisk for Europas energiforsyning. Norske Rystad Energy har fått illustrert at det er mulig å erstatte den russiske gassen, men det vil ta tid og krever en rekke nye avtaler og endringer i markedet.

På grunn av Tysklands nedstenging av atomkraftverk, vil en eventuell stans i gassimporten fra Russland bli dårlig nytt for så vel energiprisene som kraftforsyning og klimakutt.

– I verste fall, hvis noe av gassen stoppes, må vi faktisk bruke mer kull eller starte opp dieselaggregater for å kompensere bortfallet, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea, til Nettavisen.

Tyskernes beslutning om å stenge ned alle sine atomkraftverk i 2022 har skapt store problemer i landets energisektor, med smitteeffekter over på blant annet norske strømpriser.

Tyskland har kalde føtter

Jon Evang, fagansvarlig for energi i Miljøstiftelsen Zero, mener at atomkraft trolig er en del av løsningen i en lang periode fremover, og at tiden ikke er inne for massiv nedleggelse.

– Tyskland vurderer å reversere – og det virker fornuftig å gjøre det nå. Det er ikke noe stort problem at land som har gode tradisjoner og solid kompetanse på kjernekraft, bygger noe mer kjernekraft. Men kjernekraft som en løsning i stort volum har jeg mindre tro på, sier Evang til Nettavisen.

