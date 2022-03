annonse

annonse

Fire drept i angrep mot boligområde i Kyiv

Nødetatene i hovedstaden Kyiv opplyser at minst fire mennesker er drept i angrepet mot boliger og et kjøpesenter i Podil-distriktet.

Bolig- og næringsområdet som er rammet, ligger nord for sentrum av den ukrainske hovedstaden, skriver Reuters.

annonse

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko meldte om angrepet søndag kveld.

– Flere eksplosjoner i Podil-distriktet. Redningsmannskaper, leger og politi er på stedet, skre Klitsjko på meldingstjenesten Telegram og la ved et bilde av en brann.

Han sa at flere boliger og et kjøpesenter ble truffet, og at det oppsto en stor brann i kjøpesenteret.

Opplysningene og foto fra stedet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Flere russiske droner over Odesa

Den strategisk viktige havnebyen Odesa sør i Ukraina registrerte søndag en økning i antall russiske droner over byen og området rundt.

– Det er likevel stille, det er ingen angrep, forteller regionens militærleder Maksym Martsjenko til avisen Ukrainska Pravda.

Det ukrainske luftforsvaret har skutt mot dronene, og Martsjenko sier at noen av dem er skutt ned.

Informasjonen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Odesa har i liten grad blitt rammet siden Russlands invasjon, men russiske styrker prøver å ta seg vestover fra Krim.

Over 7.000 evakuert i Ukraina

annonse

I alt 7.295 personer ble søndag hentet ut av beleirede områder, opplyser ukrainske myndigheter.

Evakueringen skjedde langs fire av sju humanitære korridorer, sier visestatsminister Irina Veresjtsjuk i en videomelding.

Om lag 4.000 av dem ble fraktet ut av den hardt rammede havnebyen Mariupol og brakt til Zaporizjzja.

Ukrainske myndigheter planlegger å sende rundt 50 busser for å hente ut folk fra Mariupol på mandag, sier Veresjtsjuk.

Zelenskyj: Israel kan være rett sted for fredssamtaler

President Volodymyr Zelenskyj sier Israel jobber hardt for å få til samtaler på toppnivå mellom Ukraina og Russland og antyder at det kan skje i Jerusalem.

Zelenskyj fortalte i sin daglige videotale til ukrainere at Israels statsminister Naftali Bennett forsøkte å fungere som mellommann mellom Kyiv og Moskva, melder Reuters.

Søndag talte Zelenskyj til nasjonalforsamlingen i Israel via videolink.

– Selvfølgelig har Israel sine interesser, en strategi for å beskytte innbyggerne. Vi forstår alt det, sa Zelenskyj sittende ved et skrivebord.

– Statsministeren i Israel prøver å finne en måte å holde samtaler på, og det er vi takknemlige for. Vi er takknemlige for hans innsats, slik at vi før eller siden kan starte samtaler med Russland, muligens i Jerusalem. Det er det rette stedet å finne fred, dersom det er mulig, sa Zelenskyj.

Kina sier landet ikke sender våpen til Russland

annonse

Kinas ambassadør til USA sier landet hans ikke sender våpen til Russland til bruk i Ukraina, men han utelukker ikke at det kan bli mulig i framtiden.

Russlands nære allierte Kina har trådt varsomt etter Russlands invasjon av Ukraina for om lag en måned siden. Beijing har oppfordret til fredssamtaler, men har ikke fordømt Moskva.

Ambassadør Qin Gang sier til kanalen CBS at offentlig fordømmelse ikke hjelper og at «godt diplomati» er nødvendig.

– Det Kina gjør er å sende mat, medisiner, soveposer og barnemat, ikke våpen og ammunisjon, sa ambassadøren uten å love noe for framtiden.

Qin Gangs kommentarer kommer etter at USAs president Joe Biden fredag advarte sin kinesiske kollega Xi Jinping om at det ville få «konsekvenser» dersom Beijing ga militær støtte til Moskva.

Ukraina: Russland har endret strategi i luften

Det russiske luftforsvaret har endret angrepsstrategi etter å ha lidd tap i starten av invasjonen, hevder det ukrainske forsvaret.

– I 25 dager har de russiske okkupantene lidd store tap på land og i lufta – 96 fly, 118 helikopter og mange kryssermissiler og droner, sier talsperson Yuri Ignat i det ukrainske luftforsvaret ifølge avisen Ukrainska Pravda.

De siste to dagene har derfor Russland endret strategi. Nå sendes det langt flere rekognoseringsdroner for å se resultatene av missilangrep, sier han.

Informasjonen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Over havnebyen Odesa sør i Ukraina ble det meldt om en økning i antall russiske droner over byen og området rundt, men så langt ingen angrep.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474