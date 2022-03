annonse

Nedstenginger under koronapandemien førte til en økning i kvinnelige kjønnslemlestelser i flere afrikanske land.

Safia Ibrahim er en de som omskjærer unge jenter for at de skal bli «rene» før ekteskapet. Hun bor i Somaliland på Afrikas Horn, hvor praksisen fortsatt er lovlig.

– Be for meg, jeg har gjort deg til en kvinne nå, pleier hun å si til de hun har omskåret.

Under nedstengingen av samfunnet gikk Ibrahim, som har ti barn å forsørge, fra dør til dør med en barberhøvel i hånden og spurte: Har dine døtre blitt omskåret?

Ibrahim har kjønnslemlestet hudrevis av unge jenter og har dette som levebrød.

Hun har også tenkt å lære sine egne døtre hvordan man omskjærer.

Ofte blir kjønnslemlestelse utført i hjemmene til folk, og Ibrahim demonstrerer på sin egen gårdsplass hvordan det gjøres.

Hun bruker håndbaken til en kvinnelig oversetters hånd som skal forestille en jentes kjønnsområde. Ibrahim holder en sprøyte rett over huden og later som hun injiserer bedøvelse – et relativt nytt tillegg i rutinen hennes.

Med et barberblad sveiper hun mot der jentas klitoris ville vært. Ytterligere kutt her og der, og kjønnsleppene er borte. Til slutt, med nål og tråd, later hun som hun syr igjen jentas åpning. Små hull for urin og menstruasjonsblod blir værende.

Somaliland, med over 3 millioner innbyggere, har den høyeste andelen utførte kjønnslemlestelser i verden. 98 prosent av alle jenter i alderen 5 til 11 år gjennomgår dette, og de fleste av dem den mest alvorlige typen, som er å bli sydd igjen før ekteskap.

Komplikasjoner som følger av kvinnelig kjønnslemlestelse er jenter som blør i hjel og kvinner som sliter med å føde barn.

Somalilands president Muse Bihi Abdi har sagt at han ønsker et forbud, men religiøse myndigheter hvor islam er rådende strider imot alt de kan.

