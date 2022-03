annonse

annonse

Det er ikke en god idé å kutte drivstoffavgiftene. Det vil gi liten avlastning for folk flest, mener SV.

– Du risikerer at drivstoffselskaper som Circle K og Shell sitter igjen med stor fortjeneste, uten at det gir noen reell avlastning for folk flest, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson til Klassekampen.

Kaski vil heller ha en kompensasjonsordning som innebærer en «grønn folkebonus», der avgiftsøkninger deles ut til de med lave inntekter.

annonse

Les også: SV mener kutt i drivstoffavgiften ikke er noen god idé

SV er imot det meste av fornuftige løsninger

– Dette er det dummeste jeg har hørt, sier Frank Sve til Resett.

Han mener Kaski og SV vil loppe lommebøkene til innbyggerne og næringslivet og det er åpenbart at kutt i avgiftene sjølvsagt kommer forbrukerne til gode.

Les også: Hans Andreas Limi (FrP): – Vi ønsker en «krisepakke» for vanlige folk (+)

Men Sve legger til at det er en kjent sak at SV er imot det meste av fornuftige løsninger for å få ned drivstoffprisene,

– SV og Kaski har bare en løsning, det er høyere skatter og avgifter og knekke folk og næringslivet ned i knestående.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474