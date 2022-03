annonse

Nestleder Daniel Myhren Hovind i Trøndelag KrF trekker seg.

Dette som følge av et Facebook-innlegg der han skrev at Ukraina vil «skape et blodbad for å skaffe sympati».

– Det gikk ikke an å kombinere de standpunktene og fortsette som nestleder, sier fylkesleder Geirmund Lykke til Adresseavisen om Hovinds Ukraina-analyse.

Flere topper i KrF har reagert kraftig på Hovinds utspill.

Partileder Olaug Bollestad er blant dem. I et intervju gjentok hun partiets standpunkt.

– Vi er krystallklare i vårt syn. KrF fordømmer Putins angrep på Ukraina. Putin ene og alene har ansvaret for invaderingen av Ukraina. Vi er nå vitne til grusomme scener i Ukraina, sa Bollestad til avisen.

Hovind publiserte også sin egen avgang på Facebook hvor han skriver at han opplever samarbeidsproblemer med fylkeslederen og fikk «krav om å sensurere meg selv, eller trekke meg».

Den avgåtte nestlederen skrev at «Russland er presset opp i et hjørne» av Nato og kalte Ukraina et «vestlig marionettregime». I et intervju med Adresseavisen har han senere bekreftet og utdypet standpunktene sine.

Hovind har ikke ønsket å komme med noen nærmere kommentar, og fortsetter i vervene sine i ungdomspartiet KrFU og i Melhus KrF.

