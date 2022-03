annonse

Stadig flere satser på spiselige planter fordi det er økologisk og kortreist.

1 av 4 nordmenn oppgir at de har endret atferd i hagen, på balkongen eller på terrassen på grunn av klimaendringer, skriver Nationen.

– Stadig flere nordmenn har det biologiske mangfoldet i tankene når de dyrker planter og blomster. I år oppgir 38 prosent at det er noe de tenker på, mot 25 prosent i fjor, sier kommunikasjonssjef i Plantasjen, Charlotte Gjone.

En ny undersøkelse viser at klimadebatten for alvor har nådd hagene. Den årlige undersøkelsen «Plantetrender», gjennomført av HUI Research for Plantasjen, viser at interessen og engasjementet for bærekrafts spørsmål er økende blant nordmenn.

– 6 av 10 nordmenn oppgir at de er ganske, meget eller svært godt kjent med bærekrafts spørsmål. Å prøve å ta bevisste og bærekraftige valg i sitt forbruk generelt er en selvfølge for mange – og dette gjelder også når nordmenn kjøper planter og blomster, sier Gjone.

Samtidig viser en ny trend at foreldre ønsker å lære barna sine hvor maten vår kommer fra, samt å lære dem om hvordan de skal dyrke selv, og hva som er viktig for at plantene skal overleve.

– I denne kategorien viser den siste undersøkelsen at hele 42 prosent har endret atferd i hagen på grunn av klimaendringer, sier Gjone.

Hele 1 av 3 nordmenn sier at de vil dyrke spiselige planter i år.

– Selv på de minste balkonger, til og med i kjøkkenkarmen, kan spiselige planter dyrkes gjennom hele sommeren. På den måten kan folk være selvforsynt på friskt tilbehør til sommermaten. Billig og bærekraftig, sier Gjone.

