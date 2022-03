– Det er et alvorlig bakteppe, men dette en type øvelse som vi ville gjennomført uansett. Men det er klart at situasjonen i Europa og krigen i Ukraina gjør at det blir et spesielt alvor, sa han.

Kronprinsen understrekte også betydningen Nato-samarbeidet har å si for det norske forsvaret.

– En av bærebjelkene i vår forsvarspolitikk er jo Nato-samarbeidet. Og da er det viktig at våre allierte kan deployere her og støtte oss. Og derfor er det jo viktig å øve på det, sa han til pressen etter å besøkt soldater som deltar i den pågående øvelsen.

Roste nordisk samarbeid

Kronprinsen, som er general i Hæren og Luftforsvaret, samt admiral i Sjøforsvaret startet i dag sitt to dager lange besøk på Nato-øvelsen.

I løpet av dagen fikk han møte flere svenske og finske soldater som er utplassert på en militærleir noen kilometer nord for Narvik. Sverige og Finland er ikke med i Nato, men er likevel samarbeidspartnere i alliansen.

– Det samarbeidet er viktig i Norge, så vi er glade for å ha med Finland og Sverige. Vi har jo et tett samarbeid med de andre nordiske landene, sa kronprinsen.

Noen timer før kronprinsens besøk fikk soldatene besøk av den svenske statsministeren Magdalena Andersson. Det pågår en debatt i Sverige om Nato-medlemskap, og denne måneden uttalte Andersson at regjeringen ikke vil åpne for en ny diskusjon om medlemskap.

– Det pågår en krig i Europa, ikke langt fra der vi befinner oss. Det er helt naturlig at vi sammen viser vår støtte til det svenske militæret som i ytterste konsekvens skal forsvare demokratier, sa statsministeren.

– Kan alltids diskutere investeringer

Russland har lang tid i forveien blitt varslet om Nato-øvelsen, men de har trukket seg som observatør. Forsvaret har gjentatte ganger vært svært tydelig på at det er snakk om en defensiv øvelse, noe kronprinsen også understreket da han var på besøk.

– Vi øver for å forsvare norsk territorium. Det er det denne øvelsen handler om. Litt av forsvarskonseptet vårt er jo at de skal komme inn og støtte våre styrker, og det er jo klart at for at det skal fungere, så må vi øve, sa han.

Regjeringen lovet nylig 3,5 milliarder kroner som skal styrke det norske forsvaret. Pengene skal blant annet gå til å bygge opp Forsvarets utrustning, samt økt overvåking av havområdene i nord.

– Hvordan er tilstanden på det norske forsvaret per i dag?

– Vi har veldig mange dyktige kvinner og menn i uniform som er klare for å gjøre den jobben de er satt til. Man kan alltids diskutere om vi skulle investert på den ene eller den andre måten. Det er mange ting å diskutere, men at det er mange dyktige folk i Forsvaret som er klare, det er i hvert fall en realitet, sa han.