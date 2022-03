annonse

annonse

De tre gruppene får støtte av NAF, noe FrP reagerer sterkt på.

De tre organisasjonene har skrevet brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hvor de foreslår at nye motorveier bør ha fartsgrense på 90 kilometer i timen – ikke 110 som i dag.

I tillegg til at det vil gjøre det billigere å bygge vei, vil det også føre til lavere klimagassutslipp, mindre arealinngrep, mindre støy og lavere ulykkesrisiko, skriver de i brevet.

annonse

Også NAF støtter forslaget.

– Konkret ber vi om høyere terskel for når det skal bygges firefeltsvei, mer bruk av to- og trefeltsvei med midtrekkverk og en ny standard for firefeltsvei med 90-grense, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

FrP kritisk til at NAF støtter forslaget

Nestleder Ketil Solvik-Olsen i FrP er svært kritisk til at NAF er på lag med de andre tre organisasjonene og begrunner det med at da Høyre og FrP satt i regjering ble bevilgningene til veivedlikehold mer enn doblet, samtidig som utbyggingen av motorvei også ble mer enn doblet.

annonse

– Samtidig økte fartsgrensen på mange motorveier til 110 km/t uten negative konsekvenser. Det er mulig både å vedlikeholde veinettet man har og samtidig sikre at veier man bygger, er dimensjonert for fremtiden, sier tidligere den tidligere samferdselsministeren i en kommentar.

MDG vil gå hakket lenger og ha 90 som nasjonal fartsgrense og nestleder Arild Hermstad sier det også ligger en økonomisk gevinst i dette for dem som kjører både store og små biler.

– Det vil være et godt energisparingstiltak for både fossilbiler og elbiler og for tungtransporten. Det vil gi lavere drivstofforbruk og dermed også lavere regninger, sier han i en kommentar til Dagsavisen.

Bondelaget argumenterer med behovet for selvforsyning

Audhild Slapgård i Norges Bondelag er mer opptatt av spørsmål knyttet til selvforsyning.

– Firefeltsveier med fartsgrense 110 kilometer i timen krever et veldig stort beslag av våre næringsarealer – matjord og skog. Reduseres fartsgrensa til 90 kilometer i timen, vil kravet til veibredde gå ned og man vil få en noe større fleksibilitet i å velge gunstige traséløsninger, påpeker hun i en kommentar til avisen

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474