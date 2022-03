Haaland ankom Norge i privatfly i dag, og han trener med laget i morgen. Det er ventet at han i løpet av få uker bestemmer seg for hvilken klubb karrieren skal fortsette i.

De to mest sannsynlige alternativene er Real Madrid og Manchester City.

– Jeg tror at vi skal ha ekstrem forståelse for at han på denne samlingen kanskje blir litt ekstra skjermet og får lov til å på en måte være litt mer privat enn han hadde vært i en konkurransekamp i juni, sa Solbakken under en pressekonferanse på Åråsen stadion mandag.

– I verdens største idrett har vi kanskje en av verdens tre mest attraktive spillere som har et trykk på seg nå. Hvert ord og hver setning han sier blir vendt og endevendt i alle…. Uansett hvor mye jeg kan skryte av hvor redelige dere (norsk presse) er, så er nok det med at oversettelser til alle land, kan bli spekulative, fortsatte han.

Haalands videre vei blir trolig snart avgjort.

– Han skal treffe noen ekstremt viktige valg og er under et trykk jeg tror veldig få av oss kan sette oss inn i, sa Solbakken.