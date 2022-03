annonse

Den norske statsborgeren Saad Jirde Hayd er dømt til døden i alle rettsinstanser i Somaliland. Nå kan han bli satt fri hvis han kjøper 100 kameler til offerets familie.

Hayd rømte fra Somaliland til Norge i 1987 der han søkte asyl. Han fikk norsk statsborgersskap i 1995.

I 2019 reiste han tilbake på ferie til landet han flyktet fra og havnet i en slosskamp med en annen mann. Det er få opplysninger om hva som egentlig skjedde under slosskampen.

Det som har blitt gjengitt i Dagbladet og TV 2 er at Hayd brukte en forsvarsspray som han hadde kjøpt på Clas Ohlson i Norge under slosskampen, og at denne sprayen skal ha ført til at den andre mannen ble forgiftet og døde.

Sharia-lov

TV 2 skriver at Høyesterett i Somaliland har opprettholdt dødsdommen, men at det nå er mulighet for full løslatelse hvis Hyad betaler offerets familie 70.000 dollar, som tilsvarer hundre kameler.

Hvis Hyad klarer å skaffe kamelene blir han mest sannsynlig løslatt.

– Ja, det er det som er tradisjonen. Erstatninger gis i form av kameler, og ikke i form av penger. Når man har samlet eller kjøpt hundre kameler, og overgitt det til avdødes familie, så er avtalen i boks, sier mannens norske advokat til TV 2.

– Ifølge sharia-loven, og ifølge klan-loven, så kan klanene seg imellom bli enige om en løsning. Og når klanene er blitt enige om en løsning, slik vi er nå i denne saken, så kan høyesterettsdommen annulleres, sier advokaten.

Hyad har sittet i to år i fengsel i Somaliland og har hele tiden bedyret sin uskyld.

