MDG-politiker Eivind Trædal hevder Norge gjør livet surt for flyktninger med vilje.

Flere tusen flyktninger fra Ukraina kommer i disse dager til Norge.

Mange nordmenn har åpnet sine private hjem til flyktningene, og statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Norge kan ta i mot 100 000 på flukt fra krigen.

Men dette er ikke godt nok for den Facebook-aktive MDG-politikeren Eivind Trædal som ofte bruker sosiale medier til å kritisere alle han er uenig med.

– Rigga

I et nytt innlegg på Facebook skriver han at Norge er en skam etter å ha lest en artikkel i Klassekampen. Avisen har intervjuet en ukrainsk flyktning som ikke var fornøyd med madrassene på et mottakssenter på Østlandet.

Den ukrainske flyktningen fortalte at hun pakket bagasjen og reiste til Sverige fordi hun ikke likte det Norge hadde å tilby.

Trædal hevder behandlingen av flyktninger skyldes villet politikk og at norske myndigheter med vilje gjør livet surt for flyktninger.

– Asylsystemet har blitt rigga for å avskrekke mennesker fra å flykte til Norge, skriver Trædal og legger til et sitat fra Listhaug som hadde uttalt at flyktninger ikke skal «bæres på gullstol».

– Uansett om mennesker flykter fra Syria, Afghanistan eller Ukraina, må de kunne behandles bedre enn dette. Norge mangler hverken myke senger, varmt vann eller andre ressurser til å behandle traumatiserte familier med den omsorgen og respekten de fortjener, skriver Trædal.

Den ukrainske flyktningen sier til Klassekampen at hun barna hennes har blitt holdt som fanger i Norge. Hun håper å bli «fri» i Sverige.

– Jeg håper å finne fred der. Mat, arbeid og et sted hvor barna mine kan sove i fred, spise, få lov å gå ut, og forstå at krigen for deres del er over. Hvor de vet at de ikke er fanger, men er frie borgere og har en framtid, sier hun.

