Politiet skriver på sine nettsider at det er mistanke om en grov forbrytelse og flere ambulanser og en rekke politifolk har allerede ankommet skolen.

– Vi prøver å få oversikt over hva som har skjedd og hvor mange som er skadet, sa Rickard Lundqvist, pressetalsperson for politiet i Skåne, tidligere i dag.

– Alt tyder på at det har skjedd inne i skolens lokaler, men mer informasjon har vi ikke nå, sa Lundqvist tidligere i ettermiddag til Aftonbladet

Siste oppdatering fra politiet – to personer er sendt med ambulanse til sykehuset

Politiet opplyste for få minutter siden at to personer er skadd og kjørt med ambulanse til sykehus. De kan ikke fortelle mer om skadesituasjonen nå, men henviser til helsevesenet for ytterligere detaljer om skadesituasjonen.

Politiet forteller videre at én person er pågrepet og at de har kontroll over situasjonen.

Saken oppdateres fortløpende.