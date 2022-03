annonse

Antirasismen er en del av det historikeren Terje Tvedt har kalt godhetstyranniet, sier sosiolog Halvor Fosli.

Styremedlem i Trøndelag FrP, Nathanial Govender, skriver i Trønderdebatt at han er lei av å forklare folk hvorfor han støtter FrP. «Men du er brun» og «tuller du» er kommentarer han får høre, vanligvis akkompagnert av rare blikk og latterliggjøring, forteller han.

– Misforståelsen om at FrP er et rasistisk parti stopper her og nå. Jeg vokste opp i Sør-Afrika, under apartheidregimet. Stol på meg når jeg sier at jeg vet hva rasisme er, og at FrP ikke er et rasistisk parti, skriver han.

Antirasisme er penger og prestisje

Resett spør sosiolog og forfatter Halvor Fosli om hva han tror er årsaken til at venstresiden og antirasister er så fokusert på hudfarge. Er de mer opptatt av emballasje enn innholdet, eller kan det være andre årsaker til at de deler inn i sort-hvitt?

– Jeg antar at det handler om å velge enkle motsetninger, en klar moralsk dikotomi (todeling), som selger godt og som utløser bevilgninger, svarer han.

Så å si alle i Norge – ikke minst etniske nordmenn – er jo imot diskriminering på grunnlag av utseende, sier Fosli, og forteller at om man profilerer seg på denne kampen, ja, forsøker å monopolisere den, kommer det penger og prestisje.

Han sier at antirasisme i Norge langt på vei er et betalt yrke. Man er offentlig ansatt, ikke alle i faste stillinger, det er flust med prosjektstillinger også, og da må formålet med jobben være entydig god og lett å forklare og å legitimere. At mange «hvite» mislykkes i Norge og andre vestlige samfunn og at mange «svarte» lykkes, blir gjort til anekdotiske unntak, mens man støvsuger samfunnet etter mørkhudede som ønsker å spille offer-kortet, enten på egne eller andres vegne. I rike velferdssamfunn er det, som mange har påpekt, viktig å bli definert som et verdig offer, det utløser også penger og prestisje.

Antirasismen er en del av det historikeren Terje Tvedt har kalt godhetsregimet og godhetstyranniet, en maktform som bygger på forvaltning av Det gode, posisjoner og standpunkter som er hevet over kritisk prøving og empirisk kunnskap, mener Fosli, og legger til at antirasisme kort og godt er moralsk riktig og at antirasisten driver med gode tiltak. Antirasisten setter seg selv opp som den gode aktør og vi andre blir de onde, og debatten handler i stor grad om denne motsetningen.

– Godhetsregimet er et begrep for å analysere manipulerende moralsk makt, som noen har tatt patent på, og som brukes som en klubbe til å slå de syndige i hodet med, sier han til Resett.

