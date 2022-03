annonse

Det diskuteres heftig rundt ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter nye uttalelser i forbindelse med krigen.

I et intervju med CNN søndag sier Zelenskyj at han er klar for å forhandle med Russlands president Vladimir Putin, men advarte folk om at det vil bli tredje verdenskrig om ikke forhandlingene går bra.

– Hvis disse forsøkene feiler, så vil det bety at dette er tredje verdenskrig, sa den ukrainske presidenten.

"I am ready for negotiations with him. I was ready over the last two years and I think that without negotiations we cannot end this war" Ukrainian President Zelensky tells @fareedzakaria negotiating with Russian President Putin is worth the effort to end the fighting. pic.twitter.com/VdLKveKMoE

— CNN (@CNN) March 20, 2022