DNA-analyser viser at ulven som ble ihjelkjørt i Eidskog for en måned siden, var en genetisk viktig valp av kjendis-ulveparet Deisjø.

– Selv om ingen kan lastes for det, er det selvfølgelig uheldig når noe slikt skjer. At det rammer et genetisk viktig individ. For å ha en frisk ulvestamme, er det viktig å få inn nytt blod og en genetisk variasjon, sier Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn (SNO) til Oppland Arbeiderblad.