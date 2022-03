annonse

Politiske partier som den ukrainske presidenten hevder er «pro russiske» er nå bannlyst i landet.

Axios rapporterer at det er 11 politiske partier som nå er forbudt. Blant disse inkluderer flere sosialistpartier på venstresiden.

Left Opposition, Union of Left Forces, Progressive Socialist Party of Ukraine, Socialist Party of Ukraine, Socialists Party, er noen av partiene som blir nevnt.

Det blir også raportert at mediekanaler har blitt bannlyst.

– Enhver aktivitet av politikere som tar sikte på å splitte eller samarbeide vil ikke lykkes. Gitt den fullskala krigen som ble ført av den russiske føderasjonen og båndene til noen politiske strukturer med denne staten, enhver aktivitet til en rekke politiske partier under krigsloven er suspendert, skal Zelenskyj ha sagt søndag skriver Zero Hedge.

Platform for Life er Ukrainas største opposisjonsparti og nå bannlyst. De og har for tiden 44 seter i parlamentet. I fjor ble partiets leder, Viktor Medvedchuk, anklaget for forræderi og satt i husarrest.

Et annet parti som er forbudt heter Nashi, som ledes av Yevhen Murayev. Storbritannia har tidligere anklaget Murayev for å samarbeide med Moskva for å styrte den ukrainske regjeringen. Murayev ble imidlertid sanksjonert av Russland i 2018, skriver Zero Hedge.

Zero Hedge har lagt ved en video i sin artikkel som angivelig er fra Azov-bataljonen, en nazistisk militisgruppe som kjemper for Ukraina mot Russland. De har ikke fått noen forbud mot seg. Azov-bataljonen har vært delaktige i forsvaret av Mariupol.

Videoen viser en bisarr pianospilling mens sivile gisler ligger på bakken inne i et hus.

It’s like from a horror movie. Azov Batallion fighters ( see patch in sec 00:05 ) keep civilians hostages in a house. The footage is chilling. pic.twitter.com/6hHkI0EANa — Juan Sinmiedo (@Youblacksoul) March 20, 2022

Den nye presidentordren er en del av Zelenskyjs innsats for å skape en enhetlig politisk fortelling i Ukraina.

Han har kunngjort en informasjonspolitikk som kombinerer alle nasjonale TV-kanaler til en enkelt informasjonsplattform for strategisk kommunikasjon.

