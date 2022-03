annonse

annonse

Ting ser ikke lyst ut for West Ham-spiller Kurt Zouma.

I forrige uke ble det kjent at forsvarspiller Kurt Zouma og hans bror Yoan er siktet i henhold til dyrevelferdsloven etter en RSPCA-undersøkelse av forrige måneds katte-spark-hendelse.

BREAKING NEWS: Kurt Zouma's brother is charged by the RSPCA with filming the viral video of the West Ham star drop-kicking his cathttps://t.co/sx0nB91MHq

— Missing Pets GB (@MissingPetsGB) March 16, 2022