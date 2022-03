annonse

President Joe Biden uttrykte mandag sitt ønske om å lede en «ny verdensorden» under en samtale med bedriftsledere i USA om tingenes tilstand. Begrepet er svært ladet.

– Jeg tror dette gir oss noen betydelige muligheter til å gjøre noen reelle endringer, sa 79-åringen ifølge Breitbart.

Han mente vi sto ved et vendepunkt som bare skjedde hver tredje eller fjerde generasjon.

Presidenten fortalte deretter om et møte med en militær tjenestemann, som bemerket at 60 millioner mennesker døde globalt mellom 1900 og 1946, noe som tillot USA å lede verden.

– Siden den gang har vi etablert en liberal verdensorden, og det hadde ikke skjedd på lenge, sa Biden.

Biden forklarte at han trodde verden gikk gjennom en lignende situasjon og at det er på tide med en ny verdensorden.

– Nå er tiden da ting endrer seg kommer til å være en ny verdensorden der ute og vi må lede den. Vi må forene resten av den frie verden mens vi gjør det, sa Biden.

Begrepet «New World Ordrer», gjerne forkortet NWO, blir brukt av en del som uttrykk for en tro på at det finnes en plan i mektige kretser for å skape en verdensregjering. Skeptikere kaller det gjerne for en konspirasjonsteori.

Det er uvisst om Biden tenkte gjennom en mulig overtolkning i enkelte miljøer av det han sa.

På Wikipedia på norsk står følgende om NWO:

Den nye verdensordning, engelsk New World Order, er et uttrykk som brukes av politikere og innen statsvitenskap for å beskrive store endringer i verdens maktbalanse, vanligvis i forbindelse med internasjonale avtaler og forsøk på å løse problematikk som ikke lar seg løse på nasjonalt nivå. Begrepet ble først brukt i vesten i forbindelse med opprettelsen av Nasjonenes Forbund etter første verdenskrig.

Uttrykket blir også brukt i en rekke konspirasjonsteorier, hvor det hevdes at hemmelige grupperinger planlegger å overta, eller å sikre opprettholdelse av et allerede eksisterende verdensherredømme ved hjelp av politiske, militære og økonomiske virkemidler. Innen disse teoriene hevdes det ofte at organisasjoner som FN, WTO, Verdensbanken og IMF, sammen med politiske avtaler og unioner som GATT, EU, USA, og private aktører som NGO‘er og multinasjonale selskaper, arbeider koordinert mot å nedbygge nasjonalstatenes selvbestemmelsesrett, og å overføre makten til overnasjonale organer som ikke er valgt på demokratisk vis.

