Kampene i Mariupol fortsetter

Kampen om Mariupol fortsetter etter at ukrainske styrker avviste en russisk oppfordring om å legge ned våpnene og forlate byen.

Mandag ble det meldt om gatekamper i den strategisk viktige havnebyen ved Azovhavet, samtidig som den ble beskutt fra land, luft og hav.

Nesten 350.000 mennesker skal fortsatt være innestengt i den beleirede byen, uten vann og elektrisitet.

Søndag ble det meldt at en kunstskole ble truffet i et russisk angrep, men det er fortsatt uklart hva som har skjedd med flere hundre sivile som ifølge ukrainske myndigheter oppholdt seg i tilfluktsrom under bygningen.

Ingen bygninger igjen

De som har greid å flykte fra byen, forteller at ødeleggelsene er enorme.

– Det er ingen bygninger der lenger, sier Maria Fiodorova (77).

Mandag krysset hun grensen til Polen etter en fem dager lang reise.

Olga Nikitina, som søndag ankom Lviv vest i Ukraina, sier at vinduene i leiligheten hennes ble knust i skyting, og at det var minusgrader innendørs.

– Det var kamper i alle gatene. Alle hus ble et mål, sier hun.

Separatistkontrollert leir

I Bezimenne rett øst for Mariupol var det mandag en lang bilkø med internt fordrevne som var på vei til en leir bygd av de russiskvennlige separatistene i Donetsk. Om lag 5.000 mennesker fra Mariupol skal være innkvartert her.

En kvinne som kun oppgir fornavnet sitt Julia, sier at familien dro til Bezimenne etter at bombeangrep ødela de seks husene bak hennes eget hjem.

– Det var derfor vi satte oss i bilen, på egen risiko, og reiste i løpet av et kvarter, fordi alt er ødelagt der, lik ligger rundt omkring. De lar oss ikke passere overalt, det er skyting, sier hun.

Det er imidlertid uklart om russerne vil greie å ta kontroll over byen innen kort tid, eller om kampene vil fortsette.

– Fra utsiden kan ingen si om byen virkelig er i ferd med å tas, sier Keir Giles, Russland-ekspert ved den britiske tenketanken Chatham House.

Ukjent antall ofre

I helgen lovet russiske myndigheter å opprette trygge fluktveier ut av Mariupol hvis ukrainske styrker la ned våpnene før daggry mandag. Den ene ruten skulle føre østover til Russland, mens den andre skulle gå vestover til andre deler av Ukraina.

Oppfordringen ble kontant avvist av ukrainske myndigheter.

Ifølge myndighetspersoner i Mariupol er minst 2.300 mennesker drept i byen under beleiringen, hvorav noen er blitt begravd i massegraver. Det er imidlertid frykt for at det reelle tallet er langt høyere.

For dem som er igjen er forholdene brutale, uten strøm, vann, matforsyninger og kontakt med omverdenen.

– Det som skjer i Mariupol er en storstilt krigsforbrytelse, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Hvis Mariupol faller, vil russiske styrker ha etablert en landforbindelse mellom Krim-halvøya til de opprørskontrollere områdene øst i Ukraina, samt til Russland.

Pentagon anklager russiske styrker for krigsforbrytelser

USAs forsvarsdepartement anklager russiske soldater for krigsforbrytelser i Ukraina og sier de vil hjelpe til med å samle bevis mot dem.

På en pressekonferanse mandag rettet Pentagons talsmann John Kirby også sterke anklager mot Kreml, som han mener utfører vilkårlige angrep som del av en villet strategi i krigen, skriver Reuters, ifølge The Guardian.

– Vi ser helt klart tydelige bevis på at russiske styrker begår krigsforbrytelser, og vi hjelper til med å samle bevis for det, sier Kirby.

Russisk avis meldte om nesten 10.000 drepte russiske soldater i Ukraina

En Kreml-vennlig avis skrev mandag at 9.861 russiske soldater har blitt drept i Ukraina siden invasjonen startet. Kort tid etter ble saken slettet.

Det var den statskontrollerte russiske avisen Komsomolskaja Pravda som mandag siterte en militærtalsmann som skal ha sagt at 9.861 russiske soldater er drept og 16.153 såret siden krigen brøt ut 24. februar.

Ifølge avisen ble opplysningen gitt som svar på Ukrainas påstand om at Russland har mistet 14.700 soldater hittil i krigen, noe som blir avvist av Kreml.

Men kort tid etter at saken ble publisert, ble den slettet. Avisens redaktør Vladimir Sungorkin hevder overfor BBC at de hadde blitt hacket, og at han vil publisere en forklaring senere.

I flere innlegg i sosiale medier spekuleres det på om saken kan ha blitt publisert av en av avisens ansatte for å protestere mot krigen.

Russland har kun villet bekrefte at 498 russiske soldater er drept i krigen. Det tallet ble kunngjort av det russiske forsvarsdepartementet 2. mars.

Zelenskyj insisterer på behov for møte med Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er behov for et møte med Russland president Vladimir Putin for å få slutt på krigen.

Zelenskyj sier at tiden er inne for et møte, og at det kan skje i hvilket format som helst,

– Jeg mener at uten dette møtet, er det umulig å fullt ut forstå hva de er klar til å gjøre for å stanse denne krigen, og hva de er klar til å gjøre dersom vi ikke er klare for visse skritt, sier Zelenskyj til den regionale nyhetskanalen Suspilne .

Ukraina og Russland har forhandlet i flere omganger for å få en slutt på krigen som startet da Russland invaderte nabolandet 24. februar, men så langt uten særlig hell.

I helgen sa Zelenskyj at det er på tide med meningsfulle fredssamtaler, en oppfordring tydelig rettet mot Putin.

Zelenskyj maner til fortsatt kamp mot Russland

I møte med økene russisk voldsbruk oppfordrer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landets befolkning til å fortsatte kampen mot de russiske styrkene.

Zelenskyj ba i en videotale sent mandag kveld om at ukrainere gjør det de kan for å beskytte landet. Ha ba om at inntrengerne blir drevet ut slik at «Ukraina overlever, og vi kan leve sammen med henne i frihet og fred».

Han omtalte de russiske soldatene som «turister med stridsvogner». Soldatene er «slaver av den russiske propagandaen», noe som har endret deres samvittighet, hevdet den ukrainske presidenten.

– De har aldri sett tusenvis av mennesker som ikke er redde for dem, sa han med referanse til en hendelse i Kherson mandag. Russiske soldater skal ha åpnet ild mot sivile som demonstrerte mot den russiske okkupasjonen.

Zelenskyj sa at det kun er sorg i vente for russiske soldater som vender seg mot sivile ukrainere. Ukraina er ikke Russland, sa han.

– Motstand trenger ikke å organiseres her. For ukrainere er motstand en medfødt egenskap, sa han.

Hypersoniske missiler brukt for å avlede manglende russisk framrykking

Russlands påståtte bruk av hypersoniske missiler er trolig ment for å lede oppmerksomheten bort fra mangelen på framgang på bakken, sier britiske myndigheter.

De siste dagene har Russland hevdet å ha avfyrt hypersoniske missiler mot mål i det vestlige Ukraina, for første gang noensinne i krig.

Dersom det stemmer, er det trolig snakk om typen Kinzjal (dolk), står det i en etterretningsoppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet.

Påstandene om bruken er høyst sannsynlig ment som en avledningsmanøver for å dekke over den manglende framgangen i Russlands bakkeoperasjoner, skriver departementet på Twitter.

– Det er høyst usannsynlig at bruken av Kinzjal kommer til å endre resultatet av Russlands krigføring i Ukraina, heter det videre.

Hypersoniske missiler blir avfyrt fra fly, har en rekkevidde på 2.000 kilometer og går opp til ti ganger fortere enn lydens hastighet. Det er derfor svært vanskelig å avskjære dem eller skyte dem ned.

Russland hevder å ha brukt slike missiler for første gang i krig da et stort våpendepot ble angrepet i nærheten av Ivano-Frankivsk natt til lørdag.

Ukraina hevder å ha avverget drapsforsøk på Zelenskyj

Ukrainas kontraetterretning sier den har avverget mulige forsøk på å drepe president Volodymyr Zelenskyj.

En gruppe russiske sabotører ledet av en agent fra Russlands hemmelige tjeneste ble pågrepet i grenseområdet mellom Ukraina, Slovakia og Ungarn, melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Gruppen på 25 menn skal ha hatt i oppdrag å utføre sabotasjeoperasjoner i regjeringskvartalet i Kyiv og i andre deler av landet.

Planen var angivelig å utgi seg for være medlemmer av de ukrainske væpnede styrkene for å komme seg hovedstaden. Meldingene kan ikke bekreftes fra uavhengig hold.

Den ukrainske regjeringen har flere ganger hevdet at russiske grupper har forsøkt å komme seg til Kyiv for å drepe Zelenskyj.

