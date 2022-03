annonse

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina tirsdag 22. mars:

* Flere sivile skal være drept og såret i angrep i Øst-Ukraina, melder Ukrainas ombudskvinne for menneskerettigheter, Ludmyla Denisova. Ifølge henne skjedde det et artilleriangrep i Avdijivka sent mandag kveld. Det har ikke blitt bekreftet av andre kilder.

* Ukraina melder om nye forsøk på å evakuere sivile fra beleirede Mariupol. Tre humanitære korridorer skulle forsøkes åpnes ut fra områder i byen tirsdag, ifølge Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk.

* Generalstaben til det ukrainske forsvaret melder at russiske styrker har tatt kontroll på en «landkorridor», som nå blokkerer Ukrainas tilgang til Azovhavet, der Mariupol ligger.

* Kherson er nesten tom for mat og medisiner, sier talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, Oleg Nikolenko. Byen har vært under russiske styrkers kontroll i omtrent to uker.

* Ukrainske regjeringsstyrker hevder å ha drevet russiske invasjonsstyrker ut av byen Makariv, som ligger om lag 60 kilometer vest for hovedstaden Kyiv. Opplysningene er ikke bekreftet på uavhengig hold.

* Russland hevder på sin side at russiske og russisk-allierte styrker har rykket fram og erobret ytterligere ukrainsk territorium. Styrker fra den selvutnevnte folkerepublikken Donetsk har erobret ytterligere fire kilometer inn i Ukraina, påstår det russiske forsvarsdepartementet.

* USA mener de ser tegn til at ukrainske styrker har blitt mer offensive. Formålet er å gjenvinne områder fra de russiske styrkene, mener det amerikanske forsvarsdepartementet.

* Samtidig melder kilder fra Nato og USA til CNN at Hviterussland forbereder seg på å slutte seg til Russlands krigføring i Ukraina. En Nato-kilde mener det blir mer og mer sannsynlig at Hviterussland vil gå inn i konflikten.

* Israel åpner et feltsykehus vest i Ukraina for å hjelpe flyktninger. Også et feltsykehus under estisk regi og med hjelp fra Tyskland skal ha ankommet Ukraina.

* Minst 953 sivile har blitt drept i Ukraina siden Russland invaderte landet for en måned siden, melder FNs høykommissær for menneskerettigheter. De understreker at det egentlige antallet sivile dødsfall trolig er mye høyere.

* WHO har registrert 62 ulike angrep mot helseinstitusjoner i Ukraina siden invasjonen startet. Minst 15 personer har blitt drept i disse angrepene, og minst 37 har blitt såret, melder organisasjonen.

* FNs generalsekretær António Guterres ber Russland avslutte sin «absurde krig» i Ukraina og erklærer at konflikten er umulig å vinne. Han sier diplomatiske forhandlinger er uunngåelig og bør for alvor komme i gang raskt.

* president Volodymyr Zelenskyj har sagt seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekking og garantier for Ukrainas sikkerhet. I et intervju med ukrainske TV-kanaler omtaler han forslaget om et kompromiss både Vesten, Russland og Ukraina kan gå med på.

* Zelenskyj gjentok også oppfordringen til direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Med mindre han møter Putin, er det umulig å forstå om Russland i det hele tatt ønsker å stoppe krigen, sa den ukrainske presidenten.

* USAs president Joe Biden sier «det er tydelig» at Russland vurderer å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina. Han sier Putin er «trengt opp i et hjørne» og advarer om en kraftig respons fra Vesten, dersom den russiske presidenten tyr til den slags våpen.

