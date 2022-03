annonse

18-åringen som er siktet for drap på to kvinnelige lærere på en skole i Malmö, har erkjent drapene, opplyser en advokat.

I dag var advokaten Anders Elison til stede under et avhør med 18-åringen. Elison sier at den unge mannen har fortalt i detalj hva som skjedde under angrepet.

Motivet er vanskelig å forstå, sier advokaten ifølge NTB. 18-åringen er elev ved Malmö Latinskola, der han gikk til angrep på de to lærerne ved 17-tiden i går. Ifølge svenske medier var drapsmannen bevæpnet med en øks og en kniv. Han ringte selv politiet og fortalte hva han hadde gjort. Like etter ble han pågrepet inne på skolen.

