annonse

annonse

Bydel Grünerløkka i Oslo har lagt ned et stort arbeid i å motarbeide rasisme og diskriminering. Nå oppretter de Norges første stilling som rasisme- og diskrimineringsombud.

– Det er en veldig viktig oppgave jeg nå har tatt fatt på. Bydelen har allerede gjort mye for å begrense rasisme og diskriminering. Nå skal jeg sørge for at denne innsatsen blir ytterligere styrket, sier det ferske ombudet til VårtOslo.

– Ikke flere byråkrater

annonse

– Kampen mot rasisme og diskriminering er veldig viktig. Jeg tror allikevel ikke at det løses ved å ansatte flere byråkrater, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, og sier at kampen mot rasisme og diskriminering handler om at vi må ha et lovverk som likebehandler alle mennesker, uten å gi særfordeler til enkelte. Han er derfor glad for at FrP etter 40 år fikk avskaffet særfordelene mange innvandrere hadde i folketrygden når det gjaldt pensjon, trygd og annet.

Les også: Multikulturalismen burde være de norske feministenes verste fiende (+)

annonse

– Samtidig handler kampen mot rasisme om hver enkelt av oss, sier han, og legger til at rasisme går alle veier.

Heldigvis er det lite rasisme i Norge, men for de som rammes av det, er det like galt uansett. Alle må derfor sørge for at de bedømmer mennesker ut fra deres handlinger og ikke hudfarge, religion, legning eller etnisitet, mener han.

– Her har vi alle et ansvar, men det å ansette offentlige byråkrater som skal rette pekefingeren mot oss alle er ikke løsningen, sier Wiborg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474