annonse

annonse

Et hotell i Tromsø er politianmeldt av flere for diskriminering av russere etter å ha sagt at de ikke ønsker russiske hotellgjester.

– Alle er fra privatpersoner som har valgt å anmelde på bakgrunn av en nyhetsartikkel om hotelleieren, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til Dagbladet.

Styret i den lokale hotellkjeden Enter i Tromsø besluttet tidligere denne måneden å åpne alle sine fem hoteller for ukrainske flyktninger.

annonse

– Vi har gått til det skritt å si at vi ikke vil ha russere på våre hotell. Vi har satt en grense for å markere tydelig hva vi mener. Jeg har ingenting imot russere og det er ikke personlig. Men det er et tydelig signal. Man kan mene hva man vil om det, vi skjønner det er kontroversielt, men det er vårt standpunkt, og da står vi for det, sa hotelleieren i den forbindelse til Nordlys.

Ifølge Nordlys ble det også hengt opp en plakat i resepsjonen på et av hotellene, der det stod på engelsk at hotellkjeden ikke ønsket russiske gjester.

Nå sier hotelleieren til Dagbladet at uttalelsene hans ble tolket feil:

annonse

– Det er en feiloppfatning at russiske gjester ikke får lov å bo på hotellene våre. Det ble oppkonstruert, vinklet og tatt ut av kontekst av media. Vi har aldri nektet noen å bo på våre hoteller. At russere eller andre føler at dette er et diskriminerende tiltak var ikke vår intensjon, og er beklagelig. Vår intensjon var å hjelpe der vi kunne hjelpe, med å gi husly til flyktninger på våre hoteller, sier han.

– Hva er forskjellen på å ikke ønske russiske hotellgjester velkommen og det å nekte dem adgang? spør Dagbladet.

– Forskjellen er åpenbar. Våre resepsjonister skal ønske alle gjester velkommen uten noe forbehold eller evaluering. Det er ledelsen som har gått ut og gjort en politisk markering og tilbudt gratis hotell til ukrainske flyktninger, sier han.

Saken skal nå etterforskes opp mot straffelovens paragraf om diskriminering. Hotelleieren sier hotellet føler seg trygge på at de er «godt innenfor loven».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474