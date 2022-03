annonse

Det hele begynte i 2017, da et norsk selskap ville etablere en fabrikk for gummiforedling i Karen State i Myanmar. Nå har søknaden om tilskudd fra Norad utviklet seg til en nesten fem år lang krangel.

Med seg hadde selskapet fått Thailand-baserte Southland Rubber Group, verdens største gummiforedler, og høytstående politikere i Karen State.

Fabrikken var beregnet å koste ti millioner kroner. Herunder skulle Southland gå inn med fem millioner, mens det norske selskapet skulle spytte inn ytterligere fem millioner kroner, gjennom et såkalt joint venture.

Håpet var at Norad, formelt Direktoratet for utviklingssamarbeid, ville gi tilskudd på 2,5 millioner kroner. Dette skulle utgjøre halvparten av det norske selskapets bidrag og slik gi levebrød til flere tusen gummibønder.

Men til selskapets overraskelse fikk de avslag. Grunnen var blant annet at selskapet hadde betalingsanmerkninger på mellom 180 og 542 kroner. Det hjalp ikke at selskapets netto egenkapital var 160 millioner.

Nå går det mot søksmål.



Dymax Invest AS ble stiftet i 1989, og har vært et holdingselskap med økonomiske interesser både i Norge og utenlands.

Foruten tradisjonelle investeringer har Dymax gjort det til sin investeringsmodell å inngå joint ventures, det vil si foretak hvor minst to partnere går sammen om et prosjekt med delt risiko og delt gevinst.

Herunder har Dymax investert i Myanmar, også kalt Burma, i Sørøst-Asia. I alt skal Dymax ha investert rundt ti millioner kroner i landet.

Der eier Dymax 30 prosent i Myanmar Investment Group, som opplyses å drive kino flere steder i landet, og 25 prosent i Mynor Co. Ltd.

Det er Mynor vi skal se nærmere på.

Mynor ble stiftet i 2014 med en aksjekapital på 50.000 amerikanske dollar, rundt 315.000 kroner etter datidens valutakurs.

I tillegg til Dymax var Mynors eiere en norsk advokat i Myanmar, en norsk forretningsmann i Thailand og advokat Jørgen Langballe i Bangkok.

Fra Norad-ja til Norad-nei



I 2015 ble Dymax innvilget 500.000 kroner fra Norad til en egnethetsstudie, eller feasibility study, for å undersøke muligheten for å opprette og drive en fabrikk for prosessering av gummi i Karen State.

Dymax fullførte studien, og anså resultatet som lovende. I 2017 søkte selskapet derfor om mer tilskudd, nå 2,5 millioner kroner, til etablering og oppstart av fabrikken.

Sammen med 2,5 millioner fra Dymax skulle Norads 2,5 millioner utgjøre Mynors bidrag til fabrikken, mens thailandske Southland som sagt skulle bla opp fem millioner.

I søknaden til Norad forklarte Dymax at en gummifabrikk lenge har vært en viktig sak for bønder og politikere i Karen State, men at en 64 år lang uavhengighetskamp mellom Karen-folket og den burmesiske regjeringen har utarmet regionen.

– Karen State ble mer og mer isolert, fattig og uten ressurser som penger, kunnskap, språkferdigheter, internett-tilgang og eksterne forbindelser, skildret Dymax, som imidlertid mente å ha løsningen klar.

Ikke bare forespeilte Dymax, gjennom Mynor, et fremtidig partnerskap med Thailand-baserte Southland Rubber Group, som Dymax beskriver som «nr. 1 i verden» med tjue prosent av den globale gummiforedlingen. Dymax kunne også skilte med topp-politikere i Karen State, herunder landbruksministeren.

Fabrikken kunne gi arbeid til 2.000 gummibønder og brødfø 10.000 personer i Karen State, anslo Dymax.

Hjelp fikk Mynor også fra Tony Hamilton, en australsk gummihandler og andre generasjons innehaver av Industrial Organics P/L.

Saken fortsetter.

Sist, men ikke minst mottok Norad gode skussmål fra Innovasjon Norges rådgiver i Thailand og Myanmar, Alex Blom, da de spurte Innovasjon Norge om en vurdering av Dymax’ historikk i regionen.

– Hvis partnerskapet med Southland materialiserer seg, kjenner de businessen og forstår hva som trengs, så lenge de etno-politiske kreftene ikke gjør ting komplisert, skrev Blom i sin kommentar til prosjektet.

Det var ikke nok til å imponere Norad.

Norad hadde nemlig merket seg at Dymax, som var tilskuddssøker på vegne av Mynor, i flere år hadde gått med underskudd, nemlig minus 4,2 millioner i 2011, minus 2,2 millioner i 2012 og minus 700.000 kroner i årene 2013-2015.

Men det var ikke Norads eneste ankepunkt. Ifølge kredittopplysnings-selskapet Experian, som Norad hadde bestilt rapport fra, hadde Dymax uoppgjort inkassogjeld tilbake til februar 2014, og hadde ikke levert lovpålagt regnskap tilbake til 2011.

Dessuten ble det hevdet at Dymax hadde gitt ulovlige lån til sin aksjonær tilbake til 2011. Experian gav Dymax en samlet kredittscore på 1 av 1000.

Dymax’ risikoprofil var for høy, mente Norad, og avviste søknaden.

Dymax’ advokat Jørgen Langballe imøtegikk disse momentene ved å anføre at inkassogjelden var oppgjort, mens uregelmessighetene rundt årsregnskap og aksjonærlån ble forklart med «enkle forsinkelser og slurv».

Resett har lest Experians rapport fra 2017, som viser sju aktive betalingsanmerkninger fra perioden 2014-2015. Men beløpene var ikke all verden. Den minste fordringen var på 180 kroner, den største på 542 kroner.

Videre mente Langballe at Norad så vekk fra at Dymax, ifølge Langballes beretning, hadde netto egenkapital på 160 millioner kroner, herunder flere boliger og en bilpark.

Opphevet to ganger

I 2018 ble Norads avvisning av søknaden innklaget til Utenriksdepartementet, som Norad er underlagt. Der fikk Dymax medhold.

Herunder tok UD til følge Dymax’ argument om at «algoritmer må brukes med varsomhet. Forvaltningen krever individuell behandling, og ikke maskinell sannsynlighetsbehandling der metodene er skjult i en maskin».

UD var også enige med Dymax om at Norad bedre måtte redegjøre for hva slags risiko Norad mener kredittanalysen impliserer og dernest hvordan denne risikoen har tilknytning til utviklingsprosjektet som det søkes om tilskudd eller kreditt til.

Ikke minst pekte UD på at Norad ikke hadde offentliggjort sin definisjon av hva høy risikoprofil er.

Dermed ble saken returnert til Norad.

Til tross for implisitt kritikk fra UD kom Norad nå til å bruke et år på å behandle Dymax’ søknad. UD opphevet avvisningen 12. juni 2018. 372 dager senere, 19. juni 2019, fattet Norad endelig sitt vedtak i saken.

Nå het det seg at det opprinnelig avslaget om «høy risikoprofil» var «uhensiktsmessig upresist formulert», skrev Norad.

Norad konkluderte imidlertid med at Mynors prosjekt «basert på en helhetsvurdering ikke når opp i toppsjiktet i prosjektkonkurransen og dermed beklageligvis ikke kan tildeles støtte i denne søknadsrunden».

Resultatet ble enda en klagerunde og at UD for andre gang opphevet Norads vedtak.

30. mars 2020 gav UD ordre om at Norad skulle behandle søknaden på nytt. 15. oktober samme år forelå Norads vedtak, som gav Dymax avslag.

Dymax klaget derfor saken inn for UD for tredje gang. Men nå stilte UD seg bak Norad, og opprettholdt avslaget med sitt vedtak 16. august 2021.

Advokat Jørgen Langballe svarte da med varsel om søksmål. I et brev 30. november 2021 skriver Langballe til UD at retten skal prøve gyldigheten av Norads og UDs vedtak, herunder det som Langballe mener er vedtak uten støtte i lovhjemmel.

Det er meget uheldig at NORAD har holdt en klageprosess i gang i 4 år og ignorert tidligere kritikk fra departementet.

– Jørgen Langballe til UD

«Det Dymax krever i første omgang er at vedtaket kjennes ugyldig. I neste omgang vil det bli krevd erstatning for tapt støtte. Dymax ønsker å benytte erstatningsbeløpet til det beste for gummibøndene i Karen State», skriver Langballe i varselet, og fortsetter:

«Undertegnede ser på Dymax og Mynor som en betydelig ressurs i en region og en befolkning som lider stor belastning. NORAD burde dratt fordel av dette i stedet for å komme med stadig dårligere avvisningsgrunner. […] Det er meget uheldig at NORAD har holdt en klageprosess i gang i 4 år og ignorert tidligere kritikk fra departementet.»

Avslutningsvis skriver Langballe at formålet med søksmålet er at Utenriksdepartementets avslag skal kjennes ugyldig og at Dymax skal anses som kvalifisert søker.

Vil ikke uttale seg

– Udugelighet på alle nivåer, sier til Jørgen Langballe til Resett om Norads saksbehandling, og fyrer av nok en bredside:

– Til og med øverste sjef Solhjell kom med uttalelser som er ganske oppsiktsvekkende.

Bård Vegard Solhjell er mest kjent som politiker for Sosialistisk Venstreparti, og var Norges kunnskapsminister 2007-2009 og miljøvernminister 2012-2013.

I 2020 tiltrådte Solhjell som leder for Direktoratet for utviklingssamarbeid, det vil si Norad. Da hadde Dymax-saken allerede pågått i to og et halvt år.

De «ganske oppsiktsvekkende» uttalelsene som Langballe viser til, dreier seg om at Solhjell angivelig har engasjert seg på en måte som synes å legge politisk press på UD.

– Personlig opplevde jeg det som et bevisst politisk press fra Solhjell til departementet om at det begynte å gå prestisje i saken og at departementet nå måtte «skjerpe seg».

– Hadde det bare vært juss, burde jo avdelingsdirektørens signatur vært tilstrekkelig, slik som før, utdyper Langballe til Resett.

Resett spør om realiseringen står og faller på de 2,5 millionene fra Norad.

– Det er vanskelig å overtale investorer når Norad stopper bevilgningene etter å ha gitt 491.000 kr til pilotprosjektet.

– Vi trengte penger til å lage et forprosjekt for å dekke alle juridiske og logistiske problemer knyttet til Karen State. Det var avtalen med vår partner Southland at dette skulle vi utarbeide, forklarer advokat Langballe.

Saken fortsetter.

– Hva med intensjonsavtalen om 50/50 joint venture med Southland Rubber Group? Gjelder den fortsatt?



– Vi har ingen intensjonsavtale med Southland. Den var muntlig og ikke noe poeng å skrive ned. Så lenge det var fordel for oss begge, var det ingen grunn til å skrive ned før forprosjektet var utarbeidet.

Langballe hevder «det ikke er ett menneske i Myanmar» som ikke støttet hans prosjekt.

– Når jeg var på besøk i Karen kunne det dukke opp hundrevis av mennesker. Statministeren gav meg et personlig brev som gav meg særlige privilegier mens jeg var i Karen, blant annet å kjøre uregistrert ulovlig bil… Ingen dør var stengt, mimrer Langballe.

Langballe tror ikke tingretten vil bry seg om at Norads avslag ble opphevet to ganger av UD, men heller legge vekt på at avslagene skjedde med ulike begrunnelser.

– Hva slags påstander og økonomiske krav vil dere fremsette?

Statministeren gav meg et personlig brev som gav meg særlige privilegier mens jeg var i Karen, blant annet å kjøre uregistrert ulovlig bil…

– Jørgen Langballe til Resett

– Bare at vedtaket er ugyldig og saksomkostninger. Vinner vi, vil det i neste omgang vil spørsmål om økonomisk tap.

– Dymax har investert rundt 1,5 million dollar, blant annet i kinodrift, i Myanmar. Hva skyldes interessen for Myanmar?

– Sjarmert av landet og ønske om å hjelpe landet, svarer Langballe kort og kontant.

Resett har forelagt Norad kritikken fra Langballe, herunder karakteristikken om udugelighet på alle nivåer fra saksbehandlere til toppsjefen selv.

Disse spørsmålene stilte vi Norad:

1.) Veide de potensielle effektene av gummiforedlings-prosjektet, nemlig antatt bedre jobb- og leveransesituasjon for flere tusen bønder i Karen State, ikke tyngre enn Norads risiko for at de 2,5 millionene i tilskudd ikke skulle nå frem til formålet?

2.) Avslaget fra 2017 ble opphevet av Utenriksdepartementet i 2018. Hvorfor brukte dere deretter ett år på å behandle Dymax’ søknad?

3.) Avslaget fra 2019 ble opphevet av UD i 2020. Hva tenker dere om at UD to ganger har opphevet deres beslutninger i samme sak?

4.) Jørgen Langballe, som er fullmektig for Dymax samt økonomisk interessent i Mynor, kaller saksbehandlingen for «udugelighet på alle nivåer», helt opp til Norad-leder Solhjell. Hvordan stiller Norad seg til disse harde beskyldningene?

5.) Saken mellom Norad og Dymax er inne i sitt sjette kalenderår, og et søksmål er på trappene. Hva kunne Norad eventuelt ha gjort annerledes?

Norad hevder de ikke har anledning til å kommentere saksbehandlingen i perioden fra 2017 til varselet om søksmål ble fremsatt.

– Da det foreligger et varsel om søksmål fra Dymax, kan ikke Norad kommentere denne saken nå, sier avdelingsdirektør Per Fredrik Ilsaas Pharo i en uttalelse til Resett.

Dymax-advokat og Mynor-medeier Jørgen Langballe, som for tiden er i Oslo, beklager seg over at Norad angivelig ikke la større vekt på at prosjektet etter sigende kunne ha gitt brede ringvirkninger i Myanmar.

– Fabrikken var regnet som et pilotprosjekt. Planen var at nye fabrikker etterhvert kunne etableres etter samme mønster, betjene mesteparten av Myanmars 400.000 gummibønder og sikre dem internasjonal markedstilgang.

– Man trenger ikke å oppfinne hjulet i utlandet. Dette er noe Norad ikke synes å skjønne, avrunder Jørgen Langballe i denne eksklusive reportasjen fra Resett.

