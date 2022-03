annonse

Det ligger an til prishopp for bilistene i hovedstaden. Det liker verken FrP eller Folkets parti FBN.

Forhandlingene om Oslopakke 3 nærmer seg slutten. Kilder i forhandlingene sier til NRK at bilistene må belage seg på mellom 30 og 40 prosent økning i bomtakstene. Økningen skal skje i to omganger, den første høsten 2022 og den andre i starten av 2024.

Bil er nødvendig for mange og bompenger er usosial og urettferdig, mener Cecilie Lyngby i FNB.

I dag betaler elbiler mellom 5 og 11 kroner i bompenger. Mens fossilbiler må ut med mellom 18 og 31 kroner.

– I utgangspunktet sier vi nei til bompenger, så da sier det seg selv at verken elbiler eller fossilbiler skal betale i bomringen, sier Camilla Wilhelmsen til Resett.

Wilhelmsen representerer Frp i Oslo bystyre, og sier det finnes fordeler ved å gi elbiler lavere takst i bomringen. Det begrunner hun med at avgiftssystemet er et viktig incitament for å få folk til å kjøpe elbiler, det virker når nesten nitti prosent av nybilsalget i Oslo er elbiler.

Kun 2 prosent går til vei

– Vi er imot bompenger og mener at ingen skal betale. Ikke elbiler, ikke fossil biler, sier Cecilie Lyngby fra Folkets Parti FNB (FP) til Resett, og uttrykker hva hun mener:

– Bil er nødvendig for mange og slik politikk er usosial og urettferdig.

Lyngby mener at politikken som var frem til 2017 var helt ok. Men etter 2017 har det blitt en god inntekt som brukes til alt annet enn vei. Det hevder hun blir feil, og sier at kun 2 prosent av inntekten i Oslo blir brukt til vei, resten går til kollektiv, sykkelfelt, Fornebubanen (Oslo pakke 3) og så videre.

Cecilie Lyngby sier til Resett at hun selv har vært flink pike ved bilvalg og alltid fulgt råd. Først hadde hun bensinbil, så ble diesel renest, og hun byttet. Kort tid etterpå var diesel en versting, og hun byttet tilbake til bensin. Så kjøpte Lyngby elbil da bompengene var lavere for disse. Men hun legger til at slike bilbytter koster og nå kan hun ikke bytte mer.

– I dag kjører jeg hybrid, som betyr at jeg kjører elektrisk i byen, men betaler skjorta likevel for både parkering og bompenger.

