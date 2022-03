annonse

annonse

Tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og nå næringslivsleder Trygve Tamburstuen sier at avstanden mellom politikere og folket er stor. Vidar Kleppe mener at Tamburstuen har flere gode poenger.

– Det ene er utviklingen av teknokratiske elitenettverk og elitesirkulasjon. Toppene i samfunnet blir mer og mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Ledere i alle partier inngår i elitenettverk som sirkulerer mellom politikk, næringsliv, sterke organisasjoner og lobbyvirksomhet, skriver Tamburstuen i Dagsavisen.

Tamburstuen sier at avstanden til folket ble påpekt allerede av den forrige Maktutredningen som skrev at «mens folkeflertallet vil ha økonomisk utjevning, sosial stabilitet og nasjonal kontroll, vil beslutningseliten ha effektivitet, omstilling og internasjonalisering».

annonse

Les også: Skilte fedre bekymret for likestillingen med rødgrønn regjering: – Vi vet at sentrale krefter i Arbeiderpartiet ønsker delt bosted (+)

Mer direkte demokrati

– APs Trygve Tamburstuen har flere gode poenger, sier Vidar Kleppe fra Demokratene til Resett.

annonse

Les også: Eiendom, dagligvare og Klassekampen: Dette eier de nye stortings-representantene (+)

– Jeg vil også legge til at i Norge kan folket øve innflytelse over hvorledes landet styres gjennom deltagelse i valg, men innflytelsen er svært indirekte og dermed også uhyre svak. Vårt politiske system gjør det faktisk mulig for et lite mindretall i folket å tilrive seg makten over det store flertallet i viktige saker, utdyper han.

Han mener at landet i realiteten ikke styres av folket, men av en liten elite, og at det derfor må åpnes opp for flere folkeavstemninger.

Han sier videre at Norge tradisjonelt har vært et samfunn dominert av høy gjensidig tillit og enighet rundt de store linjene.

– Vi har hatt stor respekt for individets rettigheter og verdi. Vi ønsker å bevare dette samfunnet, og fokusere på politikk som beviselig virker, og ikke eksperimentere med samfunnet, økonomien eller fremtiden til det norske folk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474