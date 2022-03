annonse

Advokater kjemper for å redde dødsdømt mor i Texas.

Melissa Lucio som for 14 år siden ble dømt til døden i Texas, skal henrettes om en drøy måned, skriver NTB.

Forsvarerne kjemper for at hun skal få ny rettssak, da de mener at Lucio ble offer for dårlig politiarbeid og en rettsprosess full av feil og mangler.

Kvinnen, som ble den første i Texas med mexicansk-amerikansk bakgrunn som ble dømt til døden, ble i 2008 funnet skyldig i å ha forårsaket dødsfallet til sin to år gamle datter Mariah.

Forsvarerne hennes har sendt inn søknad om benådning samtidig som de har bedt Texas’ republikanske guvernør Greg Abbott om å omgjøre dødsdommen eller utsette henrettelsen med 120 dager.

– De som avhørte henne, nektet å godta noe annet enn en innrømmelse av at hun forårsaket datterens død, sier Vanessa Potkin.

Hun jobber for The Innocence Project, en gruppe som forsøker å få omgjort det de mener er feilaktige rettsavgjørelser.

Melissa Lucio hadde tolv barn da hun var 37 år, blitt seksuelt misbrukt fra hun var barn, i tillegg til at hun ble slått og voldtatt av sine to ektemenn.

Da den to år gamle datteren døde ved å falle ned en trapp, mener forsvarerne at medisinske eksperter ikke vektla toåringens medisinske historie som skal ha inneholdt flere funksjonshemninger som økte risikoen for fall.

Den 27. april skal Lucio henrettes i et fengsel i Huntsville nord for Houston.

