– Hvis han var i live, ville Stalin offentlig ha hengt den russiske militær- og etterretningseliten som er ansvarlig for denne fiaskoen.

Dr. Sumantra Maitra er realist og seniorforsker for nasjonal sikkerhet ved den amerikanske tenketanken Center for the National Interest, hvor han skriver regelmessig for publikasjonen The National Interest.

Dr. Maitra er en ekspert på russiske militære anleggende, ettersom fullførte sin doktorgradsavhandling innen temaet ved University of Nottingham, hvor han ble tildelt et «stipend for fremragende forskning». Med tittelen «Neorealism and Russian Balancing in Europe», utforsker Dr. Maitras avhandling den skiftende geopolitiske settingen i Europa over de siste femten årene, spesielt i konteksten til russiske militære kapasiteter og strategiske intensjoner.

I et intervju med Resett, deler Dr. Maitra sine oppfatninger om krigen i Ukraina, som nå går inn i sin fjerde uke.

