Totalt fem personer er nå siktet for drapsforsøk etter at to menn ble knivstukket på Stovner i forrige uke.

Den ene av de fornærmede ble innlagt på sykehus med alvorlige skader, mens den andre ble lettere skadd etter voldshendelsen onsdag forrige uke.

Forrige fredag ble en 17-åring siktet og varetektsfengslet i saken. Lørdag ble ytterligere en person varetektsfengslet i saken, og nå har politiet også pågrepet og siktet tre andre tenåringer, skriver TV 2. Alle er siktet for drapsforsøk.

Politiadvokat Kari Kirkhorn bekrefter til kanalen at det ble brukt kniv. Tidligere har politiet opplyst at volden ble utført med «en spiss gjenstand». Ifølge Kirkhorn har politiet gjort «noen funn og beslag» i saken.

Politiadvokaten vil ikke kommentere hva som kan være foranledningen for voldsutøvelsen, men sier at politiet begynner å få god oversikt over saken.

– Det fremstår som at partene ikke er helt ukjente for hverandre, men det er litt tidlig å si fordi vi ikke har alle forklaringene på bordet ennå, sier Kirkhorn, som ikke vil utelukke at flere kan bli pågrepet.

Til NRK sier Kirkhorn at politiet kjenner til flere av de pågrepne fra før.

– Vi har en del kjennskap til de involverte, sier hun.

17-åringen som først ble siktet, nekter straffskyld i saken, ifølge forsvarer Marius Ihlebæk. Ifølge TV 2 har ingen av de siktede vært i avhør med politiet. Kanalen har kontaktet forsvarerne for to av de tre nyligst pågrepne, men de har ikke villet kommentere hvordan klientene stiller seg til skyldspørsmålet.

