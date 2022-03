annonse

Sir Coe advarer mot sårbar kvinneidrett hvis transkjønnede får fritt spillerom.

Friidrettssjef Sebastian Coe sier er at kvinneidretten går mot en usikker framtid om det ikke kommer på plass reguleringer for transkjønnedes deltakelse, skriver NTB.

Advarselen til presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) kommer etter at den amerikanske svømmeren Lia Thomas ble første transperson til å vinne en tittel i det nasjonale collegemesterskapet.

Thomas, som er student ved universitetet i Pennsylvania, har dominert der og har inntil nylig konkurrert som mann.

Enkelte lagkamerater argumenterer med at hun har et fysiologisk fortrinn og at hun skulle ha vært nektet og utestengt fra konkurranser, mens andre mener det er hennes frie rett til å konkurrere som kvinne.

Coe mener dette gir kvinneidrett en bekymringsfull fremtid.

– Integreringen av kvinneidretten – om vi ikke får dette gjort riktig – og faktisk framtiden til kvinneidretten, er skjør. Dette er et sensitivt tema, og det går langt dypere enn selve sporten. Jeg har ikke den luksusen at jeg kan gå inn i endeløse diskusjoner og filosofiske debatter og betraktninger, sier Coe.

Den tidligere OL-vinneren på mellomdistanse sier at «kjønn ikke kan trumfe biologi» når det kommer til spørsmålet om transkjønnede skal tillates å konkurrere i stevner som kvinner.

Slik reglene er i Det internasjonale friidrettsforbundet nå, så må transkvinner vise lavt testosteronnivå over minst 12 måneder før konkurransen.

Coe mener at den tidsgrensen må utvides.

– Vi ber om at de må vise lavt testosteronnivå over en enda lengre periode før konkurranser. Det er ingen tvil om at mengden testosteron er nøkkelen til prestasjonen. Det er veldig vanskelig å styre unna følelser i dette emnet, og vi er nødt til å holde oss så tett inntil vitenskapen som mulig. Det er det vi alltid har gjort når det er blitt ukomfortabelt.

