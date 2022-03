annonse

annonse

Tidligere førstedame Hillary Clinton takker vaksinen for at hun ikke er alvorlig syk.

Tirsdag ble det kjent at 74-åringen testet positiv på koronaviruset, selv om hun er fullvaksinert, melder Daily Mail.

I en ny melding på twitter priser hun vaksinen for at hun kun har milde symptomer. Hun ber også folk ta en «booster-vaksine».

annonse

– Vel, jeg har testet positivt for COVID. Jeg har noen milde forkjølelsessymptomer, men føler meg bra. Jeg er mer takknemlig enn noen gang for beskyttelsen vaksiner kan gi mot alvorlig sykdom. Vennligst bli vaksinert og boostet hvis du ikke allerede har gjort det!, skriver hun.

Hun skriver også at ektemannen, Bill, har testet negativt men har hjemmekarantene.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2022