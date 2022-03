annonse

annonse

Presidentvalgkampen i Frankrike likner mer og mer på prosesser som vi europeere helst forbinder med land på andre kontinenter.

Når kandidatene ikke konkurrerer på like vilkår, og når eliter og maktapparater gjør det som gjøres kan for at den sittende presidenten skal etterfølge seg selv, må en innse at folkestyret og den tradisjonsrike franske republikken i dag befinner seg på feil spor.

President Emmanuel Macron har et tett forhold til de franske oligarkene, som eier de fleste sentrale franske medier. Og «de rikes president», som Macron gjerne kalles, fører en liberal politikk som generelt gjør ham populær blant milliardærer og eliter.

annonse

Macron – mannen fra det ekstreme sentrum – har et sterkt grep om statsapparatet. Han fikk flertall i Nasjonalforsamlingen ved valget i 2017, og han har lyktes forbløffende effektivt med å få sine medspillere til å adlyde og hylle en autoritær president.

I statlige kanaler og hos de private mediehusene har Macron i sin presidenttid stort sett fått den fasadebygging og eksponering som han kunne ønske seg. Med få unntak møter Macron en velvilje og positivitet hos journalistene som ingen konkurrerende presidentkandidater er forunt.

Hvordan arter favoriseringen av Macron seg i praksis?

annonse

Les også: Sterke reaksjoner mot Zelenskyj etter advarsel om tredje verdenskrig: – Han truer oss

Gjennom flere år har media hamret inn i folks bevissthet at presidentvalget i 2022 vil stå mellom Macron og Marine Le Pen, dvs. en omkamp av duellen i 2017. Dette har lenge blitt sett på som drømmescenariet for Macron. En kandidat langt ut på en fløy antas å gjøre det lettere for Macron å vinne bred støtte blant velgerne, og han føler seg trygg på å kunne vinne mot Le Pen, akkurat som for fem år siden.

I sentrale medier har kritikk av presidentens egenskaper og politikk vært ganske begrenset og moderat. Og om det i en TV-sending er invitert en person med presidentkritiske hensikter, vil det som regel være andre inviterte eller en journalist som ser saken fra Macrons side og søker å så tvil om kritikerens gode intensjoner eller holdet i uttalelsene.

Macrons motstandere blir lett stemplet som «radikale», «ytterliggående» eller «ekstreme». Eller en motstanders innspill følges opp med en negativt ladet bemerkning fra en journalist, som at «dette virker kanskje lite realistisk», eller at «denne oppfatningen deles neppe av mange».

Når en opposisjonspolitiker kommer med et forslag som går i retning av Macrons synspunkter, er en journalist gjerne raskt ute med å tilføye at «jammen dette er allerede foreslått av presidenten». Mens når værhanen Macron endrer sitt syn eller justerer sin politikk i retning av det som en annen politiker har foreslått gjennom måneder eller år, er det ikke ofte man hører at journalistene gir opposisjonspolitikeren honnør for å ha sett løsningen før Macron.

Et svært viktig instrument for å styrke Macrons posisjon, er reguleringen av opposisjonspolitikernes tilgang til mediekanalene. Oligarkene synes foreløpig ikke å ha redusert tilgangen for Macrons politiske motstandere fra de store etablerte partiene, som Sosialistpartiet, Republikanerne, Det ukuelige Frankrike og Nasjonal samling. Andre kritiske stemmer med alternative budskap, herunder presidentkandidater fra små partier (ofte svært kompetente personer), har derimot ganske systematisk blitt holdt unna de store mediekanalene i opptil flere år.

Eksempler her er gaullisten Nicolas Dupont-Aignan, Frexit-forkjemperen François Asselineau og den kanskje fremste dissidenten i dagens Frankrike, advokaten Juan Branco, som hoppet av makteliten i svært ung alder og har skrevet flere bøker, holdt mange foredrag og gitt intervjuer i alternative mediekanaler, der han opplyser om maktmekanismene, råttenskapen og korrupsjonen til store deler av den franske samfunnseliten.

At den Macron-fiendtlige samfunnsrøsten – og nå presidentkandidaten – Eric Zemmour har fått en eksepsjonelt omfattende medieeksponering, kan derfor synes overraskende. Men Zemmour har gjennom mange år vært en kjent og profilert journalist, som skaper gode seertall, og med kontakter til deler av medieeliten. Etter at Zemmour fra sommeren 2021 begynte ferden mot presidentembetet, har han dessuten ikke vært ansett som spesielt truende for Macrons gjenvalg, siden han mangler politisk erfaring og ligger enda lenger ut på høyrefløyen enn Le Pen.

annonse

Les også: Resett spesial: Hvem er Eric Zemmour og hva vil han gjøre som Frankrikes president? (+)

Høsten 2021 startet TV-kanalene med valgsendinger, som regel utspørringer av enkeltkandidater og langdryge «ekspertdiskusjoner» om valgkampen og den politiske situasjonen. I sendinger om valgkampen vies det ofte mye plass til Macron. Noen få debatter mellom enkeltkandidater har også vært gjennomført.

I kandidatutspørringer er visse journalister veldig opptatt av å avbryte kandidatene og til stadighet å skifte tema, slik at det blir vanskelig for kandidatene å fullføre sine resonnement. Det er også vanlig at journalister primært fokuserer på gamle politiske sitater, uenigheter internt i partiene osv., slik at kandidatene i liten grad får gjort rede for sine visjoner og politiske prosjekter.

Macron har i senere måneder vært kritisert for å foreta en sammenblanding av sine rolle som president og sin rolle som kandidat. Macron har holdt taler og pressekonferanser, reist rundt i landet og avlagt besøk, lovet større budsjetter og framtidige reformer, ofte med solid mediedekning, på en måte som kan minne mer om å drive en skjult valgkamp på statens regning enn å utøve presidentfunksjonen.

Det hevdes også at Macron i enkelte «spontane» dialoger med folk, f.eks. om han besøker en kommune og skal besvare spørsmål i en forsamling, kjenner til spørsmålene i forkant.

I begynnelsen av mars ble det klart at tolv kandidater tilfredsstiller de konstitusjonelle kravene for deltakelse i presidentvalget. Men selv i den fasen som valgkampen nå er inne i, stiller ikke kandidatene på like fot. Fram til to uker før første valgomgang kan reglene for kandidatenes mediadekning tolkes nokså fleksibelt, og media kan i stor grad selv avgjøre tale- og omtaletiden som de vil gi til de ulike kandidatene.

Særlig for de «små» presidentkandidatene er det tøft. En av dem uttrykte seg omtrent slik:

– Først må vi passere nåløyene fastsatt av staten. Så møter vi hindringene satt av oligarkene. Det er som i arbeidslivet, sjefene bestemmer!

Macron er den største favoritten i presidentvalget, ifølge meningsmålingene. Han har derfor ingen interesse av å debattere mot sine konkurrenter. Flere av kandidatene er svært kompetente debattanter, som lett vil kunne påvise feil og svakheter ved presidentens politikk. Macron har derfor erklært at han ikke vil delta i en debatt før i den andre valgomgangens duell mellom de to gjenværende kandidatene.

Les også: Analytikere: Om Europa skal bli uavhengig av russisk gass nå, må utslippene opp

Macron har likevel innflytelse på hvordan valgsendinger utformes. Den største TV-kanalen TF1 har tilpasset seg Macrons betingelser ved å ha «utspørringskvelder», der de «viktigste» kandidatene ikke debatterer seg imellom, men kalles inn enkeltvis og fortløpende til ventende journalister som stiller dem spørsmål.

annonse

Macrons holdning har smittet over på Le Pen. Ifølge meningsmålingene ligger hun nest best an, og hun anser derfor at hun har mer å tape enn å vinne på å møte til debatt presidentkandidatene som for tiden er svakere plassert enn hun selv.

Vi må bare konstatere at i kampen om presidentembetet er det voldsomme fordeler til den som har media og maktelitene på sin side. Det er ikke på noen måte snakk om en likeverdig konkurranse.

I Frankrike trengs dyptpløyende konstitusjonelle reformer, om et reelt folkestyre skal kunne gjenopprettes. Og ikke bare er politiske valg rigget for at noen utvalgte skal vinne, men betydelig beslutningsmyndighet er i praksis flyttet bort fra de folkevalgtes hender, bl.a. til EU, USA, multinasjonale foretak, migranter og internasjonale domstoler.

Folk oppfatter at deres innflytelse er marginal. Valgdeltakelsen har da også generelt vært fallende gjennom mange år. Ved regionvalget i juni 2021 deltok bare 33,3 % av de stemmeberettigete.

Eksisterende grunnlov fra 1958 var skreddersydd for general De Gaulle og ga den franske presidenten en makt som neppe noen annen vesteuropeisk statsleder i dag kan skilte med. Men De Gaulle var folkets og demokratiets mann. Hans mening var at om presidenten skulle ha stor makt, så skulle presidenten gå av den dagen han ikke lenger hadde folkets støtte.

For Macron er det annerledes. Han er en mann av sin stand og av sin tid, på jakt etter posisjoner og privilegier. Det er oligarkiets og elitenes støtte som teller. Grunnloven tolkes helst til egen fordel, og folket blir brikker i et spill.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474