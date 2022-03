annonse

annonse

Den russiske militæroperasjonen i Ukraina går som planlagt.

Det hevder Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Til CNN sier Peskov at Russlands president Vladimir Putin ikke har nådd målene i Ukraina «ennå», men at ting går etter planen.

annonse

– Det er en alvorlig operasjon med alvorlige hensikter, sa Peskov. Han sa videre at ett av målene med Moskva såkalte «spesialoperasjon» i nabolandet er å «kvitte seg med Ukrainas militære potensial».

Peskov hevdet videre at russiske styrker retter angrep kun mot militære mål og ikke sivile, skriver NTB.

Alt annet er «nasjonalistiske regimenter som forsøker å gjemme seg bak et skjold av sivile» og dermed gjør at sivile blir drept i krigen, ifølge Peskov.

annonse

Kremls mål er at Ukraina skal anerkjenne at Krim «også er en uatskillelig del av Russland», og at de separatistkontrollerte ukrainske regionene Luhansk og Donetsk er selvstendige stater, slik Russland anerkjente dem som like før invasjonen, skal man tro talsmannen.

Peskov hevder også at invasjonen av Ukraina er en spesialoperasjon og ikke en krig, og har som formål å demilitarisere Ukraina og stanse det Russland mener er et folkemord mot etniske russere i Ukraina.

Ukraina og landets vestlige allierte, samt menneskerettsgrupper, avviser påstandene som absurde.

Peskov sier også at Russland kan bruke atomvåpen under en eksistensiell trussel.

– Vi har innenlands sikkerhet som et konsept, og den er offentlig. Du kan lese alle grunnene for at atomvåpen skal kunne brukes. Så hvis det er en eksistensiell trussel mot landet vårt, da kan de bli brukt i tråd med vårt konsept, sa Peskov.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474