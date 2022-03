– Jeg har besluttet å implementere et sett av tiltak for overføring av betaling i russiske rubler for våre gassleveranser til land som ikke er vennligsinnede.

45 prosent av all gass som i dag importeres i EU, kommer fra Russland. Det samme gjelder 27 prosent av all olje og 46 prosent av all kull.

Moskva-børsen åpner imorgen, men med mange restriksjoner

I morgen skal Moskva-børsen etter planen åpne for handel igjen, etter å ha vært stengt i mer enn tre uker. Den 24. februar falt den brede russiske indeksen RTS med 40 prosent. Dagen etter steg indeksen 24 prosent før den stengte ned.

I Norge har blant annet Oljefondet besluttet at det skal kvitte seg med sine russiske aksjer, som ved årsskiftet var verdt 27,4 milliarder kroner.

Men det blir ikke full åpning, og det er allerede innført flere restriksjoner på handelen. For eksempel blir det bare anledning til å handle i de 33 største børsselskapene i Russland, blant disse Gazprom, Lukoil, Sberbank og Rosneft Oil.

I disse selskapene er det dessuten innført forbud mot shorthandel for å gamble på at verdien av aksjene vil falle når børsen åpner.

Det vil være handel i aksjer i MOEX-indeksen mellom klokken 07.50 til 12.00 norsk tid, men det er foreløpig uklart hvorvidt utlendinger vil tillates å handle allerede i morgen, eller om det rett før åpning blir gitt beskjed om at kun russere får lov til å handle.