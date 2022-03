annonse

En massør ble av tingretten i fjor dømt til tre års fengselsstraff for voldtekt av en kunde. Lagmannsretten har nå frifunnet ham for voldtekten, men han må likevel ut med 224.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Ifølge dommen i Oslo tingrett i fjor skal den mannlige massøren ha voldtatt en kvinnelig kunde under en massasjetime i 2019.

Tingretten mente en fengselsstraff på tre år og tre måneder, pluss erstatning til kvinnen på 130.000 kroner, var en passende straff.

I tillegg ble mannen fradømt retten til å drive massørvirksomhet i fem år.

Da saken kom opp i lagmannsretten mente retten derimot at det var usikkert hva som egentlig hadde skjedd under massasjetimen, og massøren ble dermed frikjent for voldtektsanklagen, men ble likevel dømt til å betale oppreisningserstatning på 150.000 kroner og erstatning for økonomisk tap på 74.000 kroner til kvinnen.

Lagmannsretten begrunner i dommen sin avgjørelse slik:

«I lys av hennes egen forklaring, historie og psykiske tilstand legger flertallet til grunn at hun var svært var for enhver form for berøring fra menn, særlig i nærheten av intimsonene. Det kan slik flertallet ser det, ikke utelukkes at hun har misoppfattet situasjonen, og oppfattet behandlingen som et seksuelt overgrep selv om det ikke var tilfellet».

