– Vi må benytte muligheten til å arrangere EM. Det vil være på VM-stadioner vi allerede har, og infrastrukturen er på plass. Vi sender inn vår intensjon om å søke nå, sa Russlands fotballpresident Aleksandr Dyukov til russiske Match TV i dag.

Russiske landslag og klubber er allerede utestengt av Uefa

Varslet om at Russland søker kom overraskende, for så sent som i går var det ingenting som skulle tyde på at ikke Storbritannia og Irland, som har levert inn en fellessøknad til Uefa, skulle være de eneste søkerne til å arrangere 2028-EM, men i siste liten har også Tyrkia meldt seg på kampen om å bli EM-vert i 2028.

Italia syntes samtidig å være uten konkurranse om europamesterskapet i 2032.

Uefa har foreløpig ikke gått til det skritt å utestengt Russlands fotballforbund som følge av Ukraina-krigen, men forbundet har gjort det klart at russiske landslag og klubber er utestengt fra deres turneringer i overskuelig fremtid.

