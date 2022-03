annonse

I uttalelsen, som er lagt ut på Twitter , vises det til de enorme humanitære konsekvensene som krigen har fått og kommer til å få.

– Når millioner av mennesker i verden står på randen av sult, er vi dypt bekymret for invasjonens virkning og risikoen for økt matusikkerhet, skriver landene, som også anklager Russland for grusomme angrep på sivile og for å ha bombet sykehus, skoler, boligblokker og kirker.

Også Frankrikes FN-ambassadør brukte FNs talerstol til et kraftig oppgjør med Russlands krigføring.

– Byene Kyiv, Mariupol og Mykolajiv er som så mange andre beleiret, og de blir utsatt for nådeløse granatangrep fra den russiske hæren. Det er en massakre, og det kommer til å bli verre, sa FN-ambassadøren Nicolas de Rivière.