Da ligner han på sin forgjenger, Erna Solberg. Begge synes nær uhelbredelige overmodige rent generelt og ikke minst i sine globalist-forsetter.

Men kanskje Ukraina-krigen blir en vekker og bremse også mht deres ønskede, nye, kapitalistiske «verdensorden» under et FN som knapt synes realiserbar lenger. Verden synes nemlig å stå foran økonomiske krisetider så alvorlige at hver og en har nok med seg selv. Hungersnød truer flere land, ikke minst de afrikanske.

Og folk synes endelig vekket til å forstå at nasjoner med grenser og forsvarsevne er det tryggeste. Folk flest vil ha myndigheter som tenker oss nasjonalt, ikke globalistisk; den farsotten har forhåpentlig fått seg en skikkelig knekk. Og det grønne skiftet likeså. Det er nå slik at «overlevelse», ikke lenger klima-preget «luksustenkning» kan ta forrangen.

En-verdenen er og var en utopi. FNs 2030-Agenda var alltid urealistisk og vil bli trumpet nå av tvingende nødvendigheter, når land for land, for å overleve og brødfø sine befolkninger, ikke vil lytte til utopipolitikere. Brød vil bli forlangt. Faren i Europa i en nord/syd akse er migranter fra Midt-Østen og Afrika, mest det siste, med horder av sultne mennesker uten utdannelse som dessverre må stoppes med makt fra å kunne trenge seg nordover.

USA er heldigere i sin kompass-akse av flere grunner, også fordi naturen syd for USA er frodigere og mer mat-utnyttbar rent generelt. Dessuten er språket og kulturen der borte mye mer overkommelig.

Hvordan kan det bli i en «en-verden» med manglende mat? Tenk India og Kina. Og med høy inflasjon som mest vil fattiggjøre middelklassene. Som iallfall i Europa da vil vite å gjøre seg gjeldende.. Dette kan synes som forandrede og farlige omstendigheter i hele verden, ikke minst pga økonomiske problemer og sosiale motsetninger, til justering.

Nå er ikke jeg en mørkemann, men vi kan dessverre få de uhyggelige, tidlige 30-årene på ny. Verst for Vesten, med et USA som «normalt» ville ha vært vår lede-stjerne, nå med feilt politisk mannskap og lederskap. Kina ligger bedre an, men kan også oppleve folkeoppstander pga sult og nød. En økonomisk nedgang vil bety mindre behov for energi, og Norge kan igjen oppleve lav oljepris. Gass derimot bør kunne holde seg bedre.

Her er altså plutselig mange usikkerheter under utvikling på en og samme tid. Dårlige tider kan i Norge bety en bedre erkjennelse av hva som er viktig her i landet; det til forkastelse av wokekultur og annet politisk tull. Jeg skulle ønsket landet var mer samstemt og konservativt. Men det er også noe som kan rette på seg.

For som det het, nøden lærte naken kvinne å strikke. Under tysker-krigen, og den husker jeg litt fra fremdeles, ble mange hager omgjort til høns og poteter.. Jeg tror det kan skje igjen, at igjen kan det bli til langt mer naturalhusholdning. Men bymiljøene har mindre slike muligheter, og med multikulturelle gnisninger i vente.

Mange både private og offisielle prosjekter må nå vurderes i et nytt lys. Det er godt mulig jeg overdriver, det håper jeg. Men alle norske husstander er avhengig av billig strøm. I denne nye situasjonen må regjeringen straks legge bort ideen om elektrifisering av sokkelen og fatte beslutninger om eksport kun av overskuddsstrøm.

EU må forstå at med vårt kaldere klima må norske husholdninger ha forrang. Om EU ikke forstår, må vi straks gjennom EØS forlange reforhandling av hele EU tilknytningen – noe vi burde gjort uansett. I tider som disse forutsettes en ny virkelighetsoppfatning, at de enkelte land blir nasjoner igjen. Det forlanger folket, at Norge først og fremst beskytter seg selv. Det skulle bare mangle.

Krigen i Ukraina demonstrer forskjellen mellom wokekultur og virkelighet, mann mot mann i bakkekamp. Og den stiller spørsmål ved riksmedienes «folkelig norske oppmerksomhet» opp mot elitenes foretrukne makt-kapitalisme på global basis. Uten at Norge tar vare på seg selv, kan vi ingenlunde hjelpe utviklingslandene.

Det er nemlig som på flyene med luftnød-maskene: hjelp deg selv og barn først, deretter har du kapasitet til å hjelpe fremmede andre. Realisme kalles dette, motsatt av politisk hykleri og svulstighet. Så hvem holder dere lesere med, egen slekt og norsk fremtid, eller med resten av en global og helt u-regjerlig verden?

