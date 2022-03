annonse

annonse

Norsk satanist og nynazist fordømmes for antiukrainsk propaganda.

Den kontroversielle blackmetal-musikeren Varg Vikernes, også kjent som «Greven» eller «Count Grishnackh» er av Myrotvorets Research Center, en ukrainsk NGO, erklært som en fiende av Ukraina, på grunn av sine prorussiske og Putin-vennlige uttalelser.

Varg Vikernes (født Kristian Larsson Vikernes, nå Louis Cachet) ble i 1994 dømt til 21 års fengsel for drapet på Øystein Aarseth, samt tre kirkebranner og tyverier. Vikernes ble løslatt fra fengsel i 2009. Han er kjent som nynazist, med interesse for norrøn ideologi og mytologi. Han omtalte seg selv som rasist i et intervju med Dagbladet i 2009.

annonse

Varg Vikernes har også skapt oppstandelse med sine påstander om Ukraina, og spredning av det ukrainske myndigheter mener er russisk propaganda. Han har skrevet i sosiale medier at han mener at Sovjetunionen aldri hadde rett til å gi fra seg Krim til Ukraina

På Twitter hevder Vikernes dessuten at Putins Russland forsøker å erobre Ukraina på en mest mulig human måte.

#Russia: tries to take Ukraine in the most humanitarian & gentle way ever by any army. #TheWest & #Ukraine: tries to turn the conflict into the most bloody & destructive conflict ever, tries to involve more countries & send civilian Ukrainians into the fray.#MSM: EVIL Russia! pic.twitter.com/lbHrBh6JuR

— Thulêan Perspective (MYFAROG) (@WargarW) March 1, 2022