Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.

Dermed ble den nye sentralbanksjefen Ida Wolden Baches første oppgave å heve styringsrenta, som har ligget på 0,5 prosent siden bankens rentemøte i desember i fjor. Norges Bank hadde signalisert at den mest sannsynlig skulle videre et hakk opp nå i mars.

Økonomene hadde i forkant av møtet spådd at Norges Bank ville heve renta. Samtidig ventet de at de ville signalisere forsiktig oppgang fremover som følge av usikkerheten rundt krigen i Ukraina, skriver NTB.

Norske husholdninger er i tillegg hardt rammet av høye strøm- og drivstoffpriser.

Varsler ytterligere syv rentehevinger fremover.

Norges Bank skriver i en melding om rentehevingen at aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sentralbanken skriver at sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå, skriver E24.

Ifølge Norges Banks renteprognose (rentebanen) ligger det nå an til en rentetopp på 2,52 prosent i 2024. Det tilsvarer minst 7 rentehevinger.