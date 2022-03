annonse

Flere ansatte vurderer sine ytringsbetingelser som dårligere enn før, viser forskning fra FAFO. Flere gjør det i offentlig sektor enn i privat sektor.

– Det er underlig. Stat og kommune har ikke bedriftshemmeligheter eller konkurransehensyn å passe på. Man forvalter fellesskapets penger og yter viktige tjenester til allmennheten. Følgelig burde rommet for kritikk og uenighet være stort, skriver sosiolog Kjetil Rolness i Aftenposten, og legger til:

– Men nei: Fire av ti sier at «jeg risikerer å bli møtt med uvilje fra leder hvis jeg kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben». Enda litt flere sier at «toppledelsen begrenser mine muligheter til å ytre meg av hensyn til virksomhetens omdømme».

Rolness skriver videre at offentligheten risikerer å gå glipp av stemmer som kan sitt felt, kjenner systemene innenfra og vet hvor skoen trykker. Da har vi ikke bare et ytringsproblem, men et informasjons- og demokratiproblem.

Riktige holdninger

– Forskjellen mellom sektorene er interessant, sier psykolog Øyvind Eikrem til Resett.

Antagelig bør årsaken til forskjellen i opplevd ytringsfrihet søkes i offentlig sektors særegne karakter. I stedet for å fokusere på lønnsomhet og ha klart definerte mål de ansatte skal oppnå, fyller vage forestillinger om riktige holdninger og «verdier» tomrommet. Han mener at arbeidstakerne her blir en slags representanter for det offentlig godkjente som «alle er enige i». Det sier seg selv at hvis det er forståelsen av hva som skal foregå i offentlig sektor, så blir det selvsagt få konsekvenser for opplevd ytringsfrihet.

– Min erfaring er at det er omfattende selvsensur blant ansatte i offentlig sektor fordi alle forstår hva de uformelle sanksjonene kommer til å bli hvis de usynlige grensene blir overskredet.

