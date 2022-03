annonse

Det kan ofte være nyttig å trekke paralleller mellom de voksnes verden og barn og ungdommers strategier i skolegården. At de dominerende og voldelige bøllene hevder at de er mobbeofre som må ha rett til å forsvare seg, er bare så alt for kjent for oss lærere.

Jeg har opplevd ofte at elever kommer rett fra krigsområder til vår skole, og det første de gjør er å fullstendig dominere skolegården og banker opp alle som våger å gå mot dem.

– Det er jo synd på dem, de har sikkert hatt det vondt, er ofte en typisk reaksjon blant velmenende lærer. -Vi må forstå dem, vi må fortelle elevene våre at vi må ta spesielt hensyn til dem. I virkeligheten gir vi bøllene et signal om at det er så synd på dem at andre må skjønne at de reagerer aggressivt og voldelig. -Stakkars!

Og nøyaktig denne logikken har jeg sett utspille seg i mange innlegg i sosiale medier om Putins angrepskrig denne senvinteren. Det bør ikke overraske noen at erklærte kommunister ytrer forståelse for Putins krig, men mere overraskende har det for min del vært at folk på den blå-blå høyrefløyen som jeg ofte er enig med i mange saker, faktisk mener at krigen er fremprovosert av vesten, og at det er vår skyld ar Russland nå faktisk må markere sine rettigheter ved å gå til krig.

Hva er det som går av dem? Mener de virkelig at Russland har rett til å nekte sine naboland å ha moderne demokratier og alliere seg militært og økonomisk med de partnerne de selv velger helt fritt? Det er jo nettopp det Russland mener de har krav på å bestemme, og både kommunister og en del høyreorienterte støtter denne logikken fordi de aksepterer at Russland påstår at vesten er en trussel.

Som om Nato-land har planer om å invadere Russland? Det grenser til idioti, spør du meg.

-Hvorfor har vesten opptrådt så tåpelig og tirret og provosert Russland ved å antyde at vi kan tenkes å på sikt ville inkludere Ukraina både i EU og NATO! -Selvsagt må Russland få reagere, mener skremmende mange.

Har vi hørt denne retorikken før, at en angrepsmakt bare MÅ angripe et naboland fordi deres egne landsmenn er truet, og deres landområder helt urettmessig har blitt fratatt dem?

Ja, så men, det er ganske utrolig hvordan demagoger klarer å vri virkeligheten slik at en brutal angrepskrig fremstår som forsvar mot overgrep på uskyldige mennesker. Å drepe barn, kvinner og menn er altså i Putins øyne nødvendig for å forsvare landsmenn.

Dette er ikke nytt. Nøyaktig på samme måte startet andre verdenskrig, og noen trodde at den beste strategien var å imøtekomme bølla og vise forståelse for hans påståtte krenkelser. Å fremstå som krenket og misforstått er demagogens beste våpen for å reise krigsvilje og angrepslyst.

– Vi gjør dette for å gjenopprette urettferdighet og forsvare våre egne, er budskapet Putin (som krigshissere før han) klarer å innbille sine tilhengere.

Og det er ikke det eneste som er felles ved Putins og Hitlers demagogi. Omtalen av landsmenn som ikke slutter seg til Putins krigshissing, blir omtalt som femtekolonister, avskum og forrædere. Politiske motstandere blir dehumanisert og gjort til statsfiender. Og disse skal Putin rense ut. Vi ser hele Sovjet-Stalins masseutryddelse av politiske motstandere passere revy.

Hvor er det egentlig Russland går hen? Tilbake i tid til et totalitært diktatur, en undertrykkelsesmaskin og aggressiv stormakt?

Det bør være helt åpenbart for alle at verden står ved et veiskille i disse dager. Putin har vekket til live fortidens sovjetiske propaganda, krigsmaskin og ekspansjonstrang.

Men hva innbiller han seg egentlig at han kan oppnå? For et vanlig, fornuftig menneske synes det helt umulig å se at det kan komme noe godt ut av denne krigen for Russlands vedkommende.

Hadde han virkelig trodd at ukrainerne skulle underkaste seg de russiske styrkene og overgi seg uten kamp? Tror han at han kan innsette et russiskvennlig styre i Ukrainia uten å ha permanente militære styrker stående i landet i årevis for å holde ukrainerne nede i undertrykkelse?

Hele invasjonen virker nærmest surrealistisk og helt uten noen som helt mulighet til å oppnå noe som helst varige endringer i Ukraina. Putin har fått hele den vestlige verden mot seg, de har alliert seg i de mest omfattende økonomiske sanksjonene noensinne, Ukraina utstyres med den mest moderne våpenteknologien vesten har utviklet, og om ikke Russland finner en vei ut av denne mislykkede angrepskrigen, tyder mye på at de vil kunne lide et særdeles ydmykende nederlag, eller årevis med krigføring med tap av tusenvis av unge russiske menn.

Hvor har de noenlunde fornuftige russiske militærrådgiverne vært hen? Eller moderate politiske aktører med litt sunn fornuft i behold? Er de alle så livredde for Putins makt at de ikke har våget å forsøke å snike noen tanker inn i hodet på diktatoren?

Er det en gammel forbannelse som hviler over Russland som har ulmet i årevis og nå har våknet fra dvalen og tatt helt vettet fra Putin og Russlands politikere. Grunnen til at jeg spør på den måten, er at det nærmest virker som de russiske lederne nesten har gått kollektivt fra forstanden. Om ikke det er en forbannelse, kan man kanskje kalle det, hjernevasking eller massesuggesjon?

Det er virkelig skremmende!

Det som gleder og trøster oss vanlige folk i disse tider, må være at Ukrainas leder og ukrainske borgere i disse tider fremviser et heltemot og en forsvarsvilje som overgår alt hva verden har opplevd på mange årtier.

Alle land har rett til å forsvare seg mot krigsangrep, og det landet som angripes er helt avhengig av at ikke lederne pakker sine pengesekker og rømmer fra landet, eller at unge menn rømmer hals over hodet for å redde sine egne liv.

Ukrainerne er rett og slett forbilledlige i sin vilje til å forsvare sitt land fra den blodige russiske krigsmaskinen, og når de erklærer at de vil forsvare sitt land inntil døden, så burde det tjene som et forbilde for de mange unge, livskraftige menn i verden, som rømmer fra sitt land og overlater til kvinner, barn og eldre til å forsvare og bygge det opp igjen når det ligger i ruiner.

