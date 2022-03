annonse

annonse

Oslo byråd skal bruke 9,3 milliarder kroner til karbonfangst på Klemetsrud. Det finansieres av utbytte på strømsalg, lån og tre milliarder i støtte fra staten.

Dagsavisen skriver at prosjektet har i lang tid vært omtalt som grunnleggende for at Oslo skal kunne nå sine klimamål innen 2030. Anlegget slipper ut 400.000 tonn CO2 i året, og står for 14 prosent av Oslos totale klimagassutslipp.

– Teknologien vi utvikler her på vår egen avfallsplass kan vi selge til resten av verden. Dette er en løsning for byer i hele verden, sa byrådsleder Raymond Johansen til Nettavisen, og la til:

annonse

– Jeg er stolt over å kunne presentere en lenge etterlengtet løsning for karbonfangst på Klemetsrud. Aldri før har en kommune gått så langt for å bidra til å utvikle ny teknologi. Her tar Oslo kommune et ansvar for grønn teknologi som de internasjonale klimamålene forutsetter.

Oslo realiserer et nytt industrieventyr. Å la være å handle er ikke et alternativ. Det er heller ikke risikofritt, sa Johansen under pressekonferansen. Det finske strømselskapet ble kjøpt ut for ti milliarder kroner. Nå sitter Hafslund e-co med 60 prosent.

Les også: Vil satse stort på «gigabatterifabrikker» – skal dekke kraftbehovet med havvind (+)



annonse

Han har jo vært merkelig stille rundt strømprisen

– Oslo kommune eier 100% av aksjene i Hafslund e-co som er Norges nest største kraftprodusent etter Statkraft, sier tidligere finansjournalist, Kjell Erik Eilertsen til Resett.

Han sier at i koronaåret 2020 da strømprisen i Sør-Norge snittet ut på 10 øre/kWh, bidro likevel Hafslund e-co med 2,4 milliarder kroner i skatter og avgifter. I tillegg hentet Oslo kommune ut 700 millioner kroner i utbytte. I 2021 snittet strømprisen i Sør-Norge på 76 øre. Og i 2022 er strømprisen så langt 144 øre.

– Så da har vi kanskje finansieringen av dette og andre prosjekter i regi av Raymond Johansen på plass?, spør Eilertsen, og legger til:

– Han har jo vært merkelig stille rundt strømprisen, brumlebassen. Kanskje han tenker før han snakker likevel.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

Hvis du lurer på hva strømregningen din går til

– 6 milliarder kroner rett i dass. Pengene skal gå til «karbonfangst». Hvis du lurer på hva strømregningen din går til, her er svaret. Og Raymond Johansen er arrogant nok til å invitere til pressekonferanse før bystyre i det hele tatt har godkjent dette, sier Cecilie Lyngby fra Folkets Parti FNB til Resett.

annonse

Hun sier at med skandalen i Oslos nye vannforsyningsanlegg friskt i minne er det god grunn til å frykte at et karbonfangstanlegg på Klemetsrud kan bli langt dyrere enn 6 milliarder. Hun mener evnen til å styre store prosjekter synes fraværende i det sittende byrådet.

– Det er nå 14 år siden Jens Stoltenbergs berømte månelanding på Mongstad som endte med havari. Karbonfangstteknologien var godt kjent også den gang. Kostnadene var og er fortsatt svært høye, sier Lyngby.

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

Sender regningen til strømkundene

– Dette framstår som et politisk styrt initiativ, og dessverre får strømkundene regningen for Arbeiderpartiets kostbare valgløfter. Det er urimelig. Hafslund Eco har tjent grovt på høye strømpriser, og byrådet misbruker selskapet til å finansiere et prosjekt som burde vært skrinlagt. Det er ekstremt kostbart og med liten miljømessig gevinst. Befolkningens strømpenger burde vært brukt til et bedre formål, sier stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, til Klassekampen.

Lan Marie Berg fra MDG er derimot fornøyd og sier det bør bane vei for lignende prosjekter andre steder.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474