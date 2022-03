annonse

annonse

Torsdag morgen skriver både TV 2 og Dagens Næringsliv at de erfarer at Nato-sjef Jens Stoltenberg fortsetter i jobben som generalsekretær i ett ekstra år.

Stoltenberg skulle egentlig gå av som generalsekretær 30. september. Etter planen skulle han tiltre stillingen som norsk sentralbanksjef senere i år.

Men torsdag morgen sa Stoltenberg at det er opp til lederne i Natos 30 medlemsland å ta beslutningen om han skal fortsette.

annonse

– Jeg overlater den avgjørelsen til de 30 lederne. Jeg har ikke ytterligere å tilføye, sa Stoltenberg da han ankom et hastetoppmøte i Nato i Brussel. Der skal han møte stats- og regjeringssjefer fra Natos 30 medlemsland.

En sentralt plassert kilde i Nato sier til NTB at det har vært et jevnt press på at Stoltenberg fortsetter som generalsekretær hele tiden, også etter at han fikk jobben som sentralbanksjef i Norge, og særlig etter at Russland invaderte Ukraina, skriver NTB.

Ifølge Dagens Næringsliv er det full enighet i Nato om at Stoltenberg fortsetter med i utgangspunktet ett år til. Også TV 2 erfarer at hans periode som Nato-sjef forlenges med ett år.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474