Det er en garanti norske myndigheter ikke kan gi.

Den ukrainske ambassadøren til Norge hadde onsdag et møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger under 15 år i Norge, skriver NRK.

Ukraina har gått ut med en bred appell til mange land om å ta imot barna.

– Selvfølgelig er vår førsteprioritet deres velferd, og de får god omsorg i Norge, men det er også veldig viktig at barna vet at de vil bli frigitt til sitt eget hjemland, Ukraina, når det er trygt å vende tilbake, sier ambassadør Viacheslav.

Rundt 100.000 barn bodde på barnehjem i Ukraina før krigen brøt ut.

Vil ikke gi garanti

Mari Trommald, som er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sier at en ikke kan gi en garanti om at alle barn som kommer til Norge skal returneres til Ukraina når krigen er over.

– Nei, det vil ikke være snakk om en generell garanti. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier hun.

– I Norge er vi opptatt av å vurdere hvert enkelt barn for seg. Det handler om hvilken tilknytning man har, hvilken mulighet man har for å vokse opp i et trygt nettverk. Er det foreldre eller besteforeldre så er det helt klart at det blir jo en helt annen sak enn hvis man ikke har den typen relasjoner i hjemlandet. Så her må man vurdere dette i hvert enkelt tilfelle, sier hun videre.

