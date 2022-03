annonse

Kvinnedagen har opplevd en splittelse. Kvinnegruppa Ottar mener 8. mars misbrukes til porno og prostitusjon.

– Dette er en beskjed til alle som holder fast i de gamle drømmene om en verden uten prostitusjon og annen vold mot kvinner, til journalistene som skjønner hva dette handler om og ikke vil være en stein i aktivistenes sko, til kjerringene, hurpene og lesbene med og uten traktor, til de gamle som brøyt med kvinnerollene og gikk ut og tok verden i bruk, til alle dem som ikke kjenner seg igjen i anklager om fobi og angstbiterske fordommer, til alle som lurer på hva faen som skjer, skriver Unni Rustad i Klassekampen.

Oppfordringen hennes er klar: Les Ane Støs innlegg der hun tar et oppgjør med «grupperinger som krever at den internasjonale kvinnedagen ikke skal brukes til kvinnekamp, men heller saker knyttet til kjønnsidentitet og seksualitet».

Rustad fra Kvinnefronten sier vi må klippe ut og henge opp på veggen innlegget til Ane Stø fra Ottar. Stø mente kvinnedagen har blitt misbrukt til å fremme porno og prostitusjon.

– Sammen med Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom har Pion, som jobber for legalisering av prostitusjon, i flere år mobilisert til parolemøtet i Oslo for å prøve å stemme ned kvinnebevegelsens paroler og erstatte dem med paroler for porno og prostitusjon. Gang på gang har de blitt nedstemt, skrev Stø.

Unni Rustad skriver at vedder på at flere enn henne som har «lett etter ordene for å beskrive det de har opplevd den siste tiden.»

– Stø fant orda for oss, mener Rustad.

