Fredag overtar amerikanske myndigheter hovedansvaret for etterforskningen av flyulykken i Beiarn forrige uke, hvor fire amerikanske soldater døde.

Det har statsadvokaten i Nordland besluttet, ifølge NTB.

– Samtykket er gitt etter at amerikanske myndigheter i tråd med Natos SOFA-avtale tidligere denne uken formelt anmodet om å få overta hovedansvaret, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Norsk politi startet i forrige uke igang en etterforskning etter at et amerikansk forsvarsfly styrtet i Beiarn i Nordland. Flyet deltok på en trening i Norge som del av øvelsen Cold Response 22 da ulykken skjedde.

Det var et mannskap på fire om bord i flyet, som alle omkom i ulykken. Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.

Nå skal altså amerikanske myndigheter lede kriminaletterforskningen. Ved flyulykker er det to parallelle undersøkelser, den ene er kriminaletterforskningen som politiet har ansvar for, den andre er ulykkesgranskingen som havarikommisjonen har ansvar for. Også sistnevnte skal amerikanerne lede.

Norge skal likevel bistå amerikanerne i etterforskningsarbeidet, samt føre egen etterforskning.

– Norsk politi vil også på eget grunnlag foreta etterforskning for å avklare om noen norske personer eller systemer har hatt noen rolle i tilknytning til ulykken. Det understrekes at det på dette stadiet av etterforskningen ikke foreligger grunnlag for mistanke mot noen norske borgere eller foretak, opplyser politiet.

