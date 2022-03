annonse

annonse

Testen er et eksempel på hvordan samspill mellom bemannede og ubemannede systemer kan bidra til å levere data til menneskelige beslutningstakere og forbedre operasjoner.

Ifølge The National Interest, har det amerikanske marinekorpset gjort store fremskritt med å knytte sammen droner og helikoptre for integrerte angrep, i såkalt «bemannet-ubemannet»-teaming. Prosjektet vil bidra til å muliggjøre nye og mer effektive angrepsmuligheter for amerikanerne.

En nylig demonstrasjon involverte testoperasjoner med helikoptertypene UH-1Y Venom og AH-1Z Viper, som opererte sammen med en ubemannet MQ-8C Fire Scout-drone. Helikoptrene utførte angrep, mens dronen fungerte som «en vingemann» som hjalp til med å oppdage mål og koordinere angrepene.

annonse

– Motstandere kommer til å bli satt på bakbeina når vi styrker vår maritime ekspedisjonsstyrke, ved å utnytte ubemannede systemer for å komplementere vår roterende vinge, sa Major Ben Henry i Marinekorpset om testen.

Les også: Russland utvikler «drone-døder»-helikopterdrone

Å bruke Fire Scout til bemannede-ubemannede teamoperasjoner vil gjøre dronen enda mer effektiv som et rekognoseringsmiddel. Informasjon som dronen registrerer kan sendes til helikoptre, krigsskip og andre militære enheter i posisjon, som vil raskt kunne nøytralisere potensielle trusler. Konseptet bør derfor korte ned «sensor-til-skyte»-tid, gjennom å levere kritiske data med hastigheter som kan identifisere og håndtere trusler før potensielle fiender kan reagere.

annonse

For å mer effektivt kunne hjelpe til i disse operasjonene, har Fire Scout nylig blitt utstyrt med en ny type sensorpod kjent som Single System Multi-Mission Airborne Mine Detection (SMAMD). SMAMD bruker en «sensorpakke som muliggjør sanntidsinformasjonsbehandling ombord, som kombinert med lave frekvenser av falsk alarm, vil gjøre det mulig for piloter å reagere raskt på oppdagede trusler.»

Forbedring

Raskere databehandling ved innsamlingspunktet er et ekstremt virkningsfullt teknologisk gjennombrudd for minejaktoppdrag og etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringsroller (ISR). I stedet for å måtte returnere og manuelt laste opp eller presentere trusselinformasjon for analyse, kan AI-aktivert databehandling finne sted ved innsamlingspunktet for å fremskynde beslutningsprosessen eksponentielt.

Fire Scout og andre ubemannede systemer kan nå derfor behandle større mengder data, raskt analysere denne dataen og videreformidle informasjonen til menneskelige beslutningstakere autonomt. Dette er en betydelig forbedring for droner som brukes i etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringsroller (ISR). Denne sanntidsinformasjonsbehandlingsteknologien spås også bare til å bli bedre i tiden fremover, ettersom kapasitetene til kunstig intelligens (AI) vil fortsette å utvikle seg raskt seg i de kommende årene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474